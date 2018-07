El gobierno e IU no llegan a ningún acuerdo sobre la Zalia, que se verá el lunes en un pleno extraordinario

Publicado 26/12/2013 20:28:38 CET

AVILÉS, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El gobierno local de Avilés e IU no han llegado a ningún acuerdo que permita sacar adelante en el pleno del próximo lunes la participación del Ayuntamiento en la Zalia. La alcaldesa, Pilar Varela, ha anunciado este jueves que no hay acuerdo al no aceptar la compensación propuesta por IU, que pasaba porque el Principado financiase la totalidad del conservatorio local, al igual que hace con los de Oviedo y Gijón.

En declaraciones a los periodistas Varela ha afirmado que "IU nos ha dado un ultimatum y no está en nuestras manos ni nos corresponde lo que piden". Por ello ha hecho un llamamiento a la responsabilidad de todos los grupos municipales para que su propuesta "vaya adelante, y que se ratifique lo que los socios inversores ya han decidido de forma unánime".

La alcaldesa ha pedido a IU que escuche "a los que hemos firmado los pactos sociales como Avilés Acuerda (CCOO, UGT y también la FADE), porque ya se ha puesto de manifiesto que es importante para la industria de la comarca y el empleo vinculado a ese sector". Ha recordado que en años anteriores IU asumió el compromiso financiero con la Zalia y considerado como una infraestructura estratégica.

Varela ha defendido el proyecto de la Zalia afirmando que la inversión municipal "se recuperará a medida que se gestiona el suelo. Es un gran valor y hay garantías hipotecarias sobre el valor de los terrenos". Además, ha apuntado que el porcentaje que tiene el consistorio avilesino, el 2%, "es una propuesta muy de la altura de nuestra responsabilidad".