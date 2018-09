"Hemos nacido para repartir de la riqueza equitativamente", afirma Pepe Álvarez en Avilés

Publicado 26/09/2018 15:25:11 CET

AVILÉS, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado este miércoles en Avilés, que los sindicatos "hemos nacido para repartir la riqueza equitativamente entre los trabajadores".

El dirigente sindical ha realizado estas declaraciones en el transcurso de la inauguración de la exposición '130 años de luchas y conquistas', que conmemora el 130 aniversario del sindicato, y que llega por primera vez a Asturias en la Casa de cultura de Avilés. En el acto de inauguración también estuvieron presentes la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y el secretario general de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero.

La exposición se compone de 14 paneles históricos y 6 paneles temáticos, que refleja los principales logros del sindicato bajo al dictadura de Primo de Rivera, durante la II República, la Guerra Civil, la época de clandestinidad y exilio durante la dictadura franquista, la llegada de la democracia a España, las desavenencias en los años 90, y finaliza con al etapa más moderna , con los nuevos retos sociales, las alternativas para salir de la crisis y la recuperación de derechos sociales.

"Celebrar los 130 años con esta exposición es muy necesario en la actualidad, ya que hay un resurgir del fascismo en España con el tema de la exhumación del cadáver del dictador, y se cuentan mentiras como que la seguridad social la creó Franco, y este sistema lo trajo la Segunda República con un sindicalista entre los precursores", ha explicado Pepe Álvarez.

El líder sindicalista nacional también se ha centrado en las problemáticas que tiene la comarca avilesina con la subasta de la tarifa eléctrica en marcha. "De momento no hay novedades, aunque no nos complace la música que está sonando. Esta claro que hay que mantener el mix eléctrico, y no me cabe ninguna duda de que este nuevo gobierno no esté pendiente de generar una tarifa eléctrica para que estas grandes empresas sigan aquí en la comarca avilesina. ", ha señalado Álvarez.

"Hay que atornillar a las empresas eléctricas, porque son sonrojantes los beneficios que tienen cada año, y por ejemplo en Alemania la tarifa eléctrica para empresas es un 27% más barata que en España, lo cual este gobierno debe cambiarlo ya", ha añadido.

La exposición permanecerá en Avilés hasta el 16 de octubre, y podrá ser visitada de lunes a sábado de 11.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 horas, y los domingos de 11.00 a 14.00 horas.