Hosteleros y comerciantes ayudan a difundir la campaña contra las agresiones machistas en San Mateo

Publicado 19/09/2018 13:40:07 CET

OVIEDO, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

Hosteleros y comerciantes del Oviedo antiguo están colaborando en la campaña contra las agresiones machistas que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Oviedo con motivo de las fiestas de San Mateo.

La concejala de Atención a las Personas e Igualdad, Marisa Ponga (PSOE), ha participado en una acción este miércoles en el mercado de El Fontán, en un acto en el que han estado representantes de comerciantes, incluido el representante de la patronal de hostelería Otea, José Luis Almeida.

Ponga ha mostrado el agradecimiento a los representantes del sector comercial del Oviedo antiguo y a Otea, por su "implicación", resaltando la importancia de que este tipo de colaboraciones. El Ayuntamiento no tiene constancia de ningún caso de violencia machista en lo que va de fiestas y Ponga espera que siga así. "Hay una sociedad patriarcal en la que estaban normalizadas ciertas actitudes contra las mujeres que queremos erradicar", ha señalado.

"No es no", ha dicho Almeida, por su parte, que ha felicitado a Ponga por poner en marcha esta acción. El dirigente de Otea ha dicho que su organización siempre se ha mostrado dispuesta a colaborar cuando se lo pedían desde el Ayuntamiento y ha lamentado que otras concejalías no lo hagan.