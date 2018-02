Infraestructuras, demografía, Universidad, Sanidad y I+D+i, prioridades del PP para apoyar los créditos extraordinarios

Publicado 24/02/2018 14:26:16 CET

OVIEDO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El diputado 'popular' Luis Venta Cueli ha afirmado que su partido está dispuesto a negociar unos créditos extraordinarios "que sean buenos para Asturias". Como prioridades, el PP pone las infraestructuras, recursos para paliar el problema demográfico y las listas de espera en la Sanidad, dotar económicamente el convenio con la Universidad de Oviedo y apostar por el I+D+i.

A través de unas declaraciones distribuidas por el PP y realizadas en Avilés, Cueli se ha referido a la negociación de los créditos extraordinarios con el Principado, para señalar que ahora "parece" que la FSA "deja" negociar al Gobierno con su partido. Por eso, ha indicado que su partido esta dispuesto a negociar unos créditos extraordinarios "que sean buenos para Asturias".

Entre las prioridades ha establecido un esfuerzo inversor en infraestructuras en las tres áreas de Asturias. Así, ha mencionado la carretera L'Infiestu-Caso, el tren cremallera a Los Lagos y la autovía La Espina-Cangas.

También ha solicitado actuaciones y recursos "claros" para solucionar el problema demográfico; en educación dotar a la Universidad de recursos; en sanidad recursos públicos para eliminar las listas de espera; y apoyo en I+D+i, "porque necesitamos un Gobierno que apoye con recursos a la Asturias creativa".

En ese sentido, Cueli ha afirmado que el PSOE ha llevado a Asturias a una prórroga presupuestaria "por sus problemas personales, por cuitas personales entre gobierno y FSA". Sin embargo, ha afirmado que en el PP "tenemos ideas y miramos por Asturias y los asturianos y tenemos una presidenta que, creo que con diferencia, es la mejor candidata y una mujer para presidir Asturias".

CONGRESO AVILÉS

Cueli ha realizado estas declaraciones en Avilés, donde el PP recogía firmas dentro de la campaña para la no derogación de la prisión permanente revisable. En ese sentido, se ha pronunciado sobre las denuncias de uno de los aspirantes a la presidencia, Alfonso Araujo, que denunció presuntas irregularidades en los avales recogidos por su contrincante, Pedro de Rueda.

"El censo no esta lleno de irregularidades, puede haber defectos como cualquier censo, uno en vez de poner 4b puede poner 5, puede haber errores, pero no hay irregularidades manifiestas", ha señalado. Además, ha calificado de "increible" que las denuncias llegaran "una semana antes del Congreso y no podamos alegar, demuestra una no muy buena fe a la hora de buscar el desarrollo de un partido".