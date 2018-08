IU califica el protocolo anticontaminación de "ofensa a Oviedo" por no hablar del benceno

Publicado 03/08/2018 12:17:39 CET

IU-IX ha calificado la revisión del protocolo anticontaminación, aprobada esta semana por el Consejo de Gobierno, de "ofensa a Oviedo" por no incluir la contaminación por benceno, cuando, según han recordado, Trubia es la zona más contaminada por esta sustancia de toda España.

Así lo han denunciado el diputado Ovidio Zapico y la concejala y portavoz de la formación en Oviedo, Cristina Pontón, que a pesar de reconocer avances en el protocolo hablan de "ausencias significativas".

Zapico ha señalado que no se habla de la acción del viento en El Musel, que genera nubes de carbón; las anomalías en procesos productivos; que no todos los contaminantes están recogidos; que no se recogen los concejos de fuera del área central, lo que deja fuera a zonas industriales como Navia; y que no exista un organigrama de intervención para establecer como debe de actuar el Principado ante estos episodios.

"Hay un giro en el Gobierno en la forma de enfrentarse a estos problemas, pero queda mucho por hacer para encontrar la armonía entre la Asturias industrial y el Paraíso Natural", ha indicado, para añadir que la industria es necesaria, pero ha abogado por cerrar "posiciones fundamentalistas y ecoliberales que levantan preocupación".

Además, ha calificado el protocolo de "ofensa a Oviedo" por olvidarse del problema del benceno. Y es que, según ha narrado, Pontón, lo permitido es 5 nanogramos de benceno por metro cúbico y en Trubia se llegó a alcanzar un 17,1 y en febrero de 2018 Oviedo llegó a picos 20 veces superiores a los normales.

"A pesar de ser un problema para salud esto no se incluye", ha afirmado Pontón, que ha explicado que rechazaron la enmienda de IU-IX sobre este tema porque la exposición al benceno solo afecta si era prolongada, mientras que el protocolo habla de medidas a corto plazo. "Sin embargo, el plan de acción para reducir el benceno aprobado por el Gobierno asturiano habla de reducirlo a corto plazo", ha sentenciado.