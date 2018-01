IU pide a la alcaldesa que cese su "inactividad" en Aguas de Avilés

Publicado 29/01/2018 11:11:59 CET

AVILÉS, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de IU en el Ayuntamiento de Avilés, Llarina González, ha exigido este lunes a la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, que cese "su inactividad" como titular en Aguas de Avilés, y que "actúe con contundencia para poner a disposición de los integrantes de la comisión de investigación del agua toda la información y la documentación solicitada" a la sociedad mixta. Así lo ha indicado en una requisitoria a la que ha tenido acceso Europa Press.

González ha asegurado que los miembros de la comisión no han recibido toda la información que habían pedido y que la gerente de Aguas de Avilés ha manifestado su negativa expresa a facilitar al Ayuntamiento "una parte esencial" de dicha información. "No solo nos niega buena parte de la información solicitada, sino que con respecto a la documentación que sí accede a facilitarnos, lo hace entre reiteradas apelaciones a la confidencialidad que debemos guardar los comisionados, a los que incluso nos llega a calificar como 'denunciantes'", ha indicado.

"Su manifiesta actitud obstruccionista resulta aún más inaceptable si tenemos en cuenta que antes de acceder a la gerencia, trabajaba como directora jurídica para la misma empresa Aquagest/Asturagua, cuyas posibles prácticas irregulares pretende indagar esta comisión de investigación", ha apuntado González, que considera "imprescindible" la información que se les niega para el desarrollo del trabajo de la comisión.

Y añade que la gerente aporta, de motu propio, información que ella misma califica como "de relevancia" con "un único objetivo, el de aprovechar su escrito para introducir una información tendenciosa y sesgada destinada únicamente a poner en cuestión la propia razón de ser de una comisión de investigación". González ha indicado que en ella se hace referencia a "episodios judiciales que están relacionados con los trabajos de la comisión, pero, en cambio, nada se dice de otros importantes que continúan abiertos".

La portavoz de IU ha recordado como el socio privado del Ayuntamiento en la sociedad mixta, Aquagest, está imputado en varias causas, así como cinco ex consejeros de la sociedad, dos ex concejales de ASIA y una edil del PP así como su marido y ex presidente de los populares avilesinos.

Uno de los aspectos que se quiere investigar en la comisión, y a cuya documentación no han tenido acceso sus miembros, es la contratación de personal por parte de Aguas de Avilés, algo que desde IUconsideran se hizo "de forma arbitraria, vulnerando tanto las propias normas internas de contratación de la empresa como el propio Estatuto Básico del Empleado Público".