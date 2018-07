El IX Concierto Homenaje a Alfredo Kraus será un nexo de unión entre pasado, presente y futuro de la ópera

Actualizado 25/11/2011 14:39:24 CET

Una de las últimas oportunidades para ver a Leo Nucci

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Lírica Asturiana Alfredo Kraus ha planteado el noveno concierto homenaje al tenor grancanario, que tendrá lugar este sábado a las 20.00 horas en el Teatro Filarmónica de Oviedo, como un nexo de unión entre el pasado, el presente y el futuro de la ópera.

Así, el barítono Leo Nucci --que lleva más de 30 años sobre los escenarios-- encarnaría el pasado y el presente de la música lírica, mientras que Celso Albelo representaría el futuro, ha explicado el pianista Juan Francisco Parra en la rueda de prensa de presentación del concierto.

Los tres interpretarán un concierto "puro" y únicamente integrado por voz y piano, en el que tendrán que presentarse ante el público solos, "sin la grandilocuencia que da una orquesta", ha explicado el presidente de la Asociación Lírica, José Carlos González Abeledo.

Como principal aliciente, ha destacado la presencia de Leo Nucci, ya que "quedan pocas ocasiones" para ver a un artista "cuya sola presencia en escena subyuga".

También han asistido a la presentación del concierto el concejal delegado de Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Menéndez Vallina, y la directora de zona Oviedo centro de Cajastur --entidad patrocinadora--, Lucía Prieto.

PROGRAMA

El concierto estará estructurado en dos partes. En la primera, se interpretará 'Largo al factotum' (Il baribiere di Siviglia, Donizetti), 'A mes am is...' (La Figlia du regiment, Donizetti), 'Eri Tu' (Un ballo in maschera, Verdi), 'Una furtiva lacrima' (L'elisir d'amore, Donizetti) y Dúo de nem orino y Beicore (L'elisir d'amore, Donizetti).

La parte final del concierto contará con las interpretaciones de 'Voce e notie' (De Curtis), 'Canción del árbol del olvido' (Ginastera), 'Dicitenceilo vuje' (Falvo), 'Deten tu alado paso' (Don Gil de Alcalá, Penella) y 'Granada' (Lara).