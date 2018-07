El juicio contra Villa se mantiene para el lunes mientras no haya notificación oficial de un nuevo ingreso hospitalario

Publicado 19/07/2018 19:10:58 CET

OVIEDO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial mantiene el juicio contra el exsindicalista José Ángel Fernández Villa, que tendría que acudir el próximo lunes 23 de julio. De este modo, continúa el calendario previsto a la espera de notificación oficial de un nuevo ingreso hospitalario del que fuera líder del SOMA y exparlamentario socialista.

Según indican desde el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) a Europa Press, la sala no había recibido notificación del ingreso a las 14.00 horas. No obstante, por el momento no sería necesario el aviso ya que este jueves no estaba citado. Sería el lunes cuando la defensa debería justificar una imposibilidad de acudir al juicio si continúa ingresado.

La vista oral se retomaba este miércoles 18, después de que la presidenta del Tribunal de la Sección Tercera, la Magistrada María Luisa Barrio, decidiera el 2 de julio suspender la vista oral debido al ingreso hospitalario de Villa tres días antes. No obstante, el juicio siguió adelante respecto al segundo de los acusados, el que fuera secretario de la Fundación Infide, Pedro Castillejo.

Villa recibió el pasado día 5 de julio el alta hospitalaria por lo que se dispuso celebrar las vistas pendientes en las que prestarán declaración varios testigos y peritos. Junto a la vista que tuvo lugar este miércoles, está previsto mantener las sesiones de los próximos días 23 y 25 de julio, que fueron fijadas para celebrar las que quedaron pendientes por el anterior ingreso del exsindicalista minero.