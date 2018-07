La Junta rechaza la proposición de IU para modificar la Ley de incompatibilidades de altos cargos

Actualizado 25/11/2011 15:00:49 CET

La Junta ha rechazado este viernes, por 26 votos frente a 19, la toma en consideración de la proposición de Ley de IU-Verdes para la modificación de la Ley del Principado de Asturias de incompatibilidades, actividades y bienes de los altos cargos.

La iniciativa no ha contado con los votos del PP ni de Foro, por considerar que las formas no han sido las adecuadas y que la propuesta es incompleta. Si ha tenido, no obstante, el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista que se mostró partidario de la modificación, aunque el diputado Álvaro Álvarez anunció que de llevarse a cabo propondrían algunos cambios.

Desde IU, Jesús Iglesias defendió la necesidad de ampliar las incompatibilidades a todos los miembros de los gabinetes de las Consejerías, y no solo de Presidencia, y también a las parejas y a los familiares directos. "Se puede hacer y se debe hacer", pidió Iglesias lamentando que el Consejo de Gobierno se haya opuesto a que se extiendan, a su vez, a órganos como la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo o la Procuradora General.

La diputada del PP Ana Barrientos advirtió de que la proposición "chocaba" con algunas leyes de procedimiento administrativo y podría afectar a la protección de datos. Por ello, pese a mostrarse de acuerdo con la intención de la propuesta apuntó que el PP no apoyaría esta iniciativa.

Por parte de Foro, Cristina Coto calificó de "incompleta" la propuesta "porque no incorpora principios de buen gobierno". "No es que las modificaciones no sean necesarias, sino que la propuesta es incompleta", ha argumentado reprochando que "parece que se ha esperado al cambio de gobierno" para presentarla. Así, ha defendido que no se pueden hacer las cosas "ni a medias ni mal" porque tan importantes son los conceptos "de transparencia como de rigor".

PROPOSICIONES NO DE LEY

Otro asunto tratado en esta sesión ha sido la proposición no de ley del PSOE sobre el mantenimiento del Proyecto 'Centro de Interpretación del Neandertal en Villamayor' (Piloña), que ha sido rechazada por PP y Foro, con la abstención de IU.

Al respecto, IU considera que la propuesta óptima sería de creación de un museo de la cueva del Sidrón "cuando las circunstancias económicas puedan ser favorables"; mientras que el PP entiende que planteamiento "está viciado" desde el principio por incluir Villamayor como ubicación, en lugar de la parroquia de Borines, algo que "nadie entiende más que el grupo socialista".

En la misma línea se han mostrado desde Foro, que entienden, además, que es algo "precipitado" ante el estado de las investigaciones y el hecho de que "se debe moderar la creación de nuevas infraestructuras en la presente coyuntura".

El pleno también ha abordado, y aprobado por unanimidad, la proposición no de ley del PP sobre la presentación de un plan estratégico de biomasa para Asturias, que el diputado Alfonso Román López considera clave para fijar población y generar empleo en el medio rural asturiano.

Igualmente, se ha aprobado por unanimidad la proposición no de ley del PP sobre bonificaciones del canon de ocupación y aprovechamiento del dominio público portuario, después de que los 'populares' aceptasen las enmiendas de los demás grupos.

INCENDIOS EN EL VALLEDOR

Finalmente, ha sido abordada en la sesión de este viernes una moción del Grupo Parlamentario Socialista sobre política general en materia de prevención y extinción de incendios, tras lo acontecido en el Valledor, así como sobre la colaboración institucional en estos casos.

De este modo, se ha aprobado la iniciativa en lo relativo al apoyo al pueblo, a recabar del Gobierno de la nación las ayudas para zonas afectadas por catástrofes naturales para El Valledor, en Allande, y a disponer de créditos para articular ayudas. No obstante, ha sido rechazada la propuesta de elaborar un plan especial de actuación para la recuperación económica y ambiental de El Valledor.