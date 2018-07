Kirby Shaw dirige un concierto coral en la Casa de Cultura

Publicado 26/06/2018 15:55:26 CET

AVILÉS, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El compositor y arreglista estadounidense, Kirby Shaw, dirigirá este jueves un concierto coral en la Casa Municipal de cultura de Avilés a partir de las 20.30 horas.

Según ha informado el Ayuntamiento de Avilés en nota de prensa, este concierto ha sido organizado por la concejalía de cultura y 'Los Adioses Escuela Musical', con el título 'The Real Sing', cuya entrada será gratuita hasta completar aforo.

El concierto dirigido por Shaw tendrá dos partes, la primera con piano, con el maestro César Latorre al teclado, y solistas; y una segunda con música de coro, interpretada por una agrupación coral conformada para la ocasión desde la Escuela de los Adioses.

El impacto de Kirby Shaw en la música coral, tanto en la dirección, como en la composición y los arreglos, es uno de los más importantes en los dos últimos siglos, con más de 3.000 obras en su haber, entre adaptaciones, que van de Paul Simon a The Mamas and The Papas, y composiciones propias. Sus trabajos han vendido más de veinte millones de copias en todo el mundo.

Así mismo, Kirby Shaw, ofrecerá clases magistrales a los alumnos de 'Los Adioses Escuela Musical'. Por la mañana este miércoles y jueves de 10 a 14.00 horas, impartirá sus enseñanzas a los solistas, y por las tardes de 16 a 20.30 horas, enseñará a los coros.