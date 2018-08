Lastra elude valorar la posible transferencia de competencias de licencias VTC a las CCAA y culpa a Colau del conflicto

Publicado 01/08/2018 12:50:18 CET

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente del Principado de Asturias, Fernando Lastra, ha eludido este miércoles posicionarse ante la posibilidad de que el Ministerio transfiera a las comunidades autónomas las competencias relativas a la concesión de licencias VTC, y ha culpado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, del conflicto entre los taxistas y las empresas de vehículo con conductor (VTC), las firmas como Uber y Cabify.

"No tengo que prejuzgar nada de lo que se nos pueda plantear", ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en referencia a la reunión prevista para esta tarde entre el Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, y los consejeros autonómicos del ramo para abordar el conflicto.

Como todavía "no se ha propuesto asumir competencias", Lastra ha señalado que hasta que no se lo planteen no se posicionará.

Ahora, ha dicho, "hay que resolver un problema más allá de la transferencia". Un problema que, a su juicio, surgió por la "decisión inadecuada" de Ada Colau. "Nadie quiere decirle a Colau que es la responsable de este conflicto", ha asegurado, apelando también a la responsabildidad para su solución.