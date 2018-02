Lastra (PSOE) defiende la necesidad de que la banca "eche una mano" para salvar las pensiones

Actualizado 11/02/2018 13:51:09 CET

OVIEDO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

"Tenemos el deber ético y moral con este país de salvarle de la derecha del PP y de la derecha de Ciudadanos", dice en Oviedo

La vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido este domingo en Oviedo la propuesta de los socialistas de un impuesto a la banca que iría destinado a hacer frente al coste generado por las pensiones públicas. "Ya va siendo hora de que la banca eche una mano para salvar las pensiones de este país", ha dicho la dirigente asturiana, después de recordar las cantidades millonarias que recibieron los bancos para ser rescatados

Lastra se ha pronunciado en estos términos en el transcurso de una asamblea abierta del partido, en la que también han intervenido el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, Adrián Barbón, y el alcalde de Oviedo, Wenceslao López.

Según Lastra, la culpa de que haya esta preocupación sobre el futuro de las pensiones es del PP y del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. "¿Qué presidente de Gobierno tenemos que no puede asegurar la educación de nuestros hijos? ¿Qué presidente de Gobierno tenemos que nos pide ahorrar para las pensiones?", se ha preguntado la dirigente socialista.

En su opinión, el PP estaría interesado en favorecer los fondos privados de pensiones, lo que le lleva a pedir ahorrar incluso a los que no pueden. En cualquier caso, Lastra ha señalado que "volverá a ser el PSOE" el que garantice que los españoles cobren su pensión pública, y que la prestación suba conforme al IPC.

Ha lamentado Lastra la reacción de determinados sectores ante su propuesta de poner un impuesto a la banca para solucionar el problema. "Salieron a arrancarnos la piel a tiras", ha dicho. En cualquier caso, ha insistido en que su partido tiene la firme idea de plantear ese impuesto a la banca.

Una de las asistentes en la asamblea planteó a Lastra el riesgo que podría existir si los bancos decidieran repercutir ese coste extra en sus clientes mediante, por ejemplo, comisiones. Sin embargo, Lastra ha negado que pudiera darse esa posibilidad.

Así, ha explicado que el impuesto va sobre los beneficios, con lo que "no pueden repercutirlo en los clientes". En el caso de que intentasen hacerlo, el PSOE acudiría al Tribunal de la Competencia. "Sería más grande la multa de lo que recaudarían en comisiones", ha advertido. La propuesta de este impuesto, ha insistido, no es nueva y ya se practica en otros países europeos. "¿Por qué no lo vamos a hacer aquí? ¿por qué se rebela el Ibex 35 y los grandes medios de comunicación que están participados por los bancos? Pues lo vamos a hacer", ha sentenciado Lastra.

En sus intervenciones, no han faltado críticas hacia Ciudadanos. Lastra, tras explicar que en la situación actual el estado de bienestar está amenazado y lamentar la precariedad que existe, ha insistido en que Rajoy no estaría gobernando sin el apoyo de la formación liderada por Albert Rivera.

"Tenemos el deber ético y moral con este país de salvarle de la derecha del PP y de la derecha de Ciudadanos", ha dicho, añadiendo que si Rajoy está al frente del Gobierno, si aprobó los presupuestos de 2017 y si no se está resolviendo el problema de las pensiones "es porque hay una derecha azul y otra naranja". Se ha quejado además de que PP y Ciudadanos aprovechen su mayoría en la Mesa del Congreso de los diputados para "vetar" iniciativas de la oposición.