León (Podemos) califica a Javier Fernández como un "presidente saliente" que debería "ponerse a un lado"

Publicado 31/12/2017 13:59:26 CET

OVIEDO, 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Podemos Asturies, Emilio León, ha calificado al discurso de fin de año del presidente asturiano, el socialista Javier Fernández, como el de "un piloto que ha soltado el volante y que se limita a pedir calma mientras anuncia las peligrosas curvas que están por delante". En ese sentido, ha hablando de él como un "presidente saliente" que debería "ponerse a un lado" para dar paso a un "nuevo escenario" tras lo que ha calificado como "los escombros generados por la generación Villa".

A través de una nota de prensa, León ha calificado el discurso de Javier Fernández como el de "un piloto que ha soltado el volante y que se limita a pedir calma mientras anuncia las peligrosas curvas que están por delante." "Tras 5 años sin alcanzar acuerdos presupuestarios con otra fuerza que no sea el PP, la FSA ha renunciado a utilizar los instrumentos para impulsar la actividad, por lo que habla del empleo, la industria o la demografía como si se tratase de fenómenos meteorológicos", ha señalado.

Así, ha afirmado que Fernández no tiene credibilidad para hablar del desafío demográfico porque, según León, no se compromete con la integración de las escuelas de 0 a 3 en el sistema público. "La gratuidad de las matrículas le parece injusta a la FSA, pero no la reforma fiscal regresiva que pactó con el PP y que nos ha costado cinco veces más cara", ha incidido.

León ha señalado que Javier Fernández y la FSA "carecen" de un modelo industrial, "por lo que hacen depender nuestra economía de la dinámica estatal y los vaivenes internacionales". "Frente al cierre de la minería o la crisis de Duro Felguera sólo proponen poner una vela a San Rajoy y otra a San Fondos Especulativos", ha dicho.

Para el portavoz de Podemos, Asturias necesita transitar a un nuevo modelo productivo y su correspondiente sistema energético, "pero no será de la mano de quienes alimentaron las redes clientelares y la liberalización de las eléctricas a la espera de atravesar una puerta giratoria".

También ha sido muy crítico León con las referencias en el discurso de fin de año a la política estatal. Así, ha señalado que Javier Fernández favoreció la investidura de Rajoy, "por lo que no será visto ya nunca más como una figura con visión estatal, por mucho tiempo que dedique a hablar de la financiación autonómica o de Cataluña".

"El presidente saliente debería dedicar menos esfuerzos a recomponer su imagen y justificar su actuación como presidente de una gestora que a ponerse a un lado para que sea posible un nuevo escenario, tras los escombros dejados por la 'generación Villa' que lleva ya 30 años gobernando", ha sentenciado.