Líndez dice que el PSOE "ha hecho lo que tiene que hacer" con la moción y que ahora los grupos tendrán que "definirse"

Publicado 28/05/2018 13:10:02 CET

OVIEDO, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), Marcelino Marcos Líndez, ha defendido este lunes la moción de censura presentada por su partido contra el Gobierno de Mariano Rajoy. Ha rechazado las acusaciones del PP de que la iniciativa va en contra de la estabilidad. Al contrario, Marcos Líndez ha considerado que el PSOE "ha hecho lo que tiene que hacer" y ha presentado una moción ante una "situación excepcional".

"El PSOE no genera inestabilidad, lo que hace es dar una solución a una solución extraordinaria que sí la genera", ha argumentado, en referencia a la sentencia sobre la trama de corrupción 'Gürtel', algo que "no tiene precedentes". Los jueces, ha dicho, cuestionan al propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Así las cosas, el portavoz socialista asturiano ha señalado que existen argumentos suficientes para presentar la moción de censura. Ha recordado que la iniciativa decaería si Rajoy dimitiese.

No obstante, Marcos Líndez ha dicho que el PSOE "no va a negociar" la moción. "No va a haber cambalaches a la hora de buscar apoyos", ha insistido, explicando que son las diferentes grupos parlamentarios los que tendrán que "definirse" y decidir si apoyan o no a un presidente que está "en un partido corrupto".