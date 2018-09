Llamazares (IU) en contra de la propuesta de Unidos Podemos de paralizar el AVE a Asturias

Publicado 23/09/2018 12:33:14 CET

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de IU en la Junta General, Gaspar Llamazares, ha rechazado la propuesta de Unidos Podemos de paralizar el proyecto del AVE a Asturias y ha reclamado el mantenimiento de los compromisos y fondos adicionales para mejorar el resto de infraestructuras ferroviarias.

"Al parecer Unidos Podemos ha propuesto en el Congreso de los Diputados paralizar la alta velocidad y apostarlo todo a las cercanías, como si hubiera una contraposición entre dos estrategias en materia de ferrocarril", ha señalado Llamazares a través de nota de prensa.

Para el grupo parlamentario de IU Asturias es "inaceptable" que después de haber desarrollado la alta velocidad, "ahora se deniegue a la Comunidad autónoma asturiana cuando le quedan uno o dos años de ejecución". "Reclamamos la finalización del AVE con Asturias pero, al mismo tiempo, la mejora de nuestras cercanías", ha señalado.

En ese sentido, Llamazares ha dicho que la alta velocidad y las cercanías no son incopatibles y que no comparten la propuesta de Unidos Podemos "que empobrecería y aislaría Asturias y no solucionaría el problema de las cercanías".

"Asturias no será la única zona perjudicada por la paralización del AVE, quedando las líneas del norte, Extremadura, Murica y el eje mediterraneo conformándose, si llegara a salir adelante, dos Españas en materia de comunicaciones", ha sentenciado.