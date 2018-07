Llamazares no se ve de nuevo como coordinador general de IU Asturias, porque "segundas partes nunca fueron buenas"

Actualizado 25/11/2011 15:10:04 CET

OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario de Izquierda Unida por Asturias en el Congreso de los diputados, Gaspar Llamazares, no se ve como coordinador general de Izquierda Unida de Asturias, en sustitución de Jesús Iglesias, quien este jueves anunció que no se presentaría a la reelección. El diputado en Madrid considera que "segundas partes nunca fueron buenas", y que "hay banquillo suficiente".

Ambos, Iglesias y Llamazares, fueron interpelados por este tema al término de una rueda de prensa, para analizar temas de política autonómica y nacional.

Según Llamazares, "ésa es una cuestión que tiene que ver el conjunto de la organización, pero nunca segundas partes fueron buenas". En su opinión, "hay banquillo suficiente para no tener que volver a una responsabilidad que ya he detentado durante un tiempo largo" (desde 1988 hasta 2000). "No me veo yo en esa responsabilidad", zanjó, al respecto.

Sobre el mismo tema, Iglesias justificó su decisión de no repetir por varias razones políticas y personales. De las primeras destacó que lleva "mucho tiempo", y que la organización tiene "banquillo de sobra, con cuadros suficientes para que se produzca una renovación sin ningún problema". Además, considera que "los momentos ideales (para dejarlo) son buenos, y vivimos un momento muy bueno". Además incide en que "la sabiduría es machar bien cuando hay compañeros que te dicen que te quedes, y además dirigir esta organización exige mucha paciencia, y yo tengo un 'guaje' que va a cumplir un año, y que me va a exigir toda mi paciencia".

SUPERÁVIT PRESUPUESTARIO

Respecto a la polémica sobre los presupuestos asturianos, Iglesias considera que el Gobierno autonómica debería tener superávit: "la situación en ningún caso es tan dramática, como el Gobierno sostiene", señaló, recordando que el ejecutivo "hizo un ajuste de ciento y pico millones de euros". A continuación, señaló que "en la reunión con los agentes sociales el presidente de la Comunidad reconoció que hay 500 millones del Aceba sin ejecutar, y ya no hay tiempo". Entonces, "esos 500 millones más el ajuste que realizó hace dos meses, nos da un resultado de superávit", señaló Iglesias.

Además, considera que el Gobierno ha hecho "unos cálculos muy conservadores". Iglesias ha recordado que el consejero en su día "reconoció que la caída del impuesto de transmisiones patrimoniales no estaba siendo tan intensa después de subir el año pasado los tipos; que en el impuesto sobre actividades ambientales, es imposible que el gobierno vaya a ser capaz de recaudar sólo el 25% de la recaudación prevista; y que el impuesto de hidrocarburos se sigue recaudando".

Respecto a la deuda de sanidad, recordó que frente a los 317 millones de déficit en Asturias, en todo el estado la cifra sobrepasa los 15.000 millones, por lo que propuso al Gobierno de Francisco Álvarez Cascos que proponga fórmulas para una solución general.

Con respecto a la negociación presupuestaria, Iglesias reconoció que IU tiene "disposición" para reunirse con el Gobierno, pero "pero quien debe estar mimado en ese diálogo es el PP y son las dos fuerzas de la derecha las que deben ponerse de acuerdo".