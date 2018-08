López (PSOE) pide a los constructores que no comparen un Ayuntamiento con una empresa privada

Publicado 31/07/2018 15:05:17 CET

OVIEDO, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, ha pedido este martes a los empresarios que no comparen un Ayuntamiento con una empresa privada. Estas declaraciones se producen tras la afirmación del presidente de la patronal de la construcción CAC-Asprocon, Joel García, quien afirmó que el atasco de licencias que sufre el Ayuntamiento de Oviedo podría solucionarse mediante una gestión paralela de todos los organismos que intervienen en la concesión.

"Comparar desde el mundo empresarial lo mismo no sirve para nada. Quienes lo están comparando no están teniendo en cuenta el contexto, y la legislación en la que se mueve una empresa privada no es la misma que un Ayuntamiento. No me vale la comparación porque se está ignorando la realidad", ha explicado el regidor ovetense.

A su juicio, el asunto de la eficiencia del Ayuntamiento es un problema "genérico de cualquier administración". Según ha afirmado en declaraciones remitidas desde el Consistorio, el Ayuntamiento no dispone de un departamento que organice internamente los servicios ni los procedimientos municipales. "Tenemos un problema importante, que nos faltan recursos básicos que permitirían que el resto de servicios pudiesen corregir sus defectos de funcionamiento para poder funcionar mejor", ha lamentado.