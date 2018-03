Martínez anima a denunciar la discriminación salarial de las mujeres, un problema que "puede ser crónico"

Publicado 01/03/2018 13:20:56 CET

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Guillermo Martínez, ha manifestado este jueves en el Pleno que "como gobierno no puede sacar pecho de que se haya reducido la brecha salarial entre hombres y mujeres en Asturias y con las cifras que hay lo necesario es seguir trabajando". "El problema persiste y lejos de corregirse en posible que se cronifique y que afloren casos que hasta ahora no creíamos que era una discriminación por razón de sexo", ha indicado.

Así Martínez ha explicado que a pesar de tener instrumentos resulta muy difícil generar confianza a la hora de que las mujeres se decidan a denunciar la situación de desigualdad ante la ventanilla contra la brecha salarial". "Debemos conseguir que no haya ningún miedo a denunciar", ha insistido el consejero.

Martínez ha respondido a dos preguntas, de IU y de Ciudadanos, sobre la gestión del Gobierno en materia de igualdad y más concretamente en las medidas encaminadas a acabar con la brecha salarial.

Ha indicado que los datos vuelven a poner de manifiesto una realidad injusta que hacen aún más necesarias las medidas encaminadas a mejorar la situación y posición de las mujeres en las empresas y en el mercado laboral.

En este sentido Martínez ha manifestado que de las 16 medidas previstas en la Estrategia del Gobierno asturiano contra la brecha salarial se han implementado ya 15 y ha dado cuenta de algunas de las están previstas poner en marcha .

Ha anunciado por ejemplo que se celebrarán cuatro cursos de formación sobre incorporación de perspectiva de género al empleo, entre otro tipo de formación; así como foros de debates y se pondrá en marcha una formación específica para cuadros sindicales en materia de igualdad.

El consejero ha insistido en la necesidad de seguir formando y educando para que las mujeres se animen a denunciar ante la ventanilla única contra la brecha salarial.

Desde Ciudadanos, Diana Sánchez, ha manifestado que el primer paso que es reconocer el problema ya está dado por parte del Gobierno asturiano y por tanto ha incidido en que la estrategia contra la brecha salarial "no parece estar siendo efectiva", habida cuenta de que la misma no se ha visto reducida.

Diana Sánchez ha manifestado que quizás habría que analizar la incorporación de algunas medidas nuevas en la próxima Estrategia contra la brecha salarial una vez se analice con detalle que alguna de las ya previstas no están logrando el efecto deseado.

"Son tantos los factores que inciden en la deficiente situación de las mujeres en el mundo laboral que creemos requieren unos planteamientos valientes, seguros y que esperamos que el Gobierno asturiano ponga en marcha rápidamente", ha manifestado la diputada de IU, Concha Masa.

Masa ha recordado que la brecha salarial es un reflejo más de las desigualdades que viven las mujeres, pero ha destacado que hay otros aspectos en los ámbitos laborales que contribuyen a la desigualdad. Así se ha referido a la masculinización de algunos sectores que cuenta con mayores salarios y mejores condiciones de trabajo.

La temporalidad y la parcialidad también afecta más a las mujeres y "no por elección propia", ha recordado Concha Masa, que se ha referido a medidas contempladas en el segundo Plan de Igualdad de las que no se sabe si se han puesto o no en marcha.