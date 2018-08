Más de 5.000 asturianos ofrecen en Internet alojamiento gratis a turistas

Publicado 19/08/2018 12:07:35 CET

OVIEDO, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Principado de Asturias cuenta con una red de más de 5.000 plazas de alojamiento gratis para viajeros de fuera de la región. Las ofrecen asturianos de distintos puntos de la región, a través de la red social 'Couchsurfing' en Internet. Los anfitriones tienen a punto un sofá para los viajeros que acojan y con el que se ponen de acuerdo a través de la red. La gestión en sencilla, incluso a través del teléfono móvil.

El número de anfitriones registrados en Asturias en la mañana de este domingo día 19 de agosto en la citada página asciende a 5.507, según datos consultados por Europa Press. Pero la cifra es aún mayor, dado que hay otras páginas web que ofrecen lo mismo, aunque cuentan con menos usuarios.

Se trata de un modo de viajar "diferente", según sus promotores, mejor incluso que el de los hoteles, donde sí hay que pagar. "Los hoteles y las compañías de turismo pueden ofrecerle una cama o una guía, pero conocer a los lugareños hará que su viaje sea verdaderamente memorable y significativo", señalan desde 'Couchsurfing'.

Presumen de ser una red global de más de 11 millones de viajeros "buscadores de aventuras y aprendices de por vida" en más de 150.000 ciudades en todos los países del mundo. La red conecta a a viajeros de todo el mundo "que comparten experiencias que van desde hospedarse en sus hogares hasta tomarse una cerveza y convertirse en buenos amigos y compañeros de viaje".

La oferta turística en Asturias ha sido protagonista este verano en la actualidad informativa, sobre todo por lo que se refiere a las críticas continuadas de los empresarios del sector hotelero a los pisos turísticos y a los operadores que los ofertan en Internet, al entender que suponen una competencia desleal.

Sin embargo, la oferta de pisos turísticos sí ha está regulada normativamente por el Gobierno asturiano, que ya elaboró un decreto en 2016 en la que establece los requisitos para poner en práctica esa actividad. Para el 'couchsurfing', actividad de la que no ha hablado el sector hotelero asturiano, sin embargo, no existe regulación alguna y tampoco está prohibido, por lo que también es absolutamente legal, atendiendo al principio de que todo lo que no está prohibido está permitido.

El usuario de 'Couchsurfing simplemente ha de registrarse en la red social y hacerse un perfil para ponerse en contacto con las personas que ofertan un sofá de la ciudad a la que planeas viajar. Una vez dado este paso, las personas que te van a acoger, los anfitriones, se ponen en contacto con él para ultimar los detalles.

Esta manera de viajar no es nueva y lleva creciendo en los últimos años en diferentes partes del mundo. Tal y como informan en su página web, el proyecto 'Couchsurfing' nació en el año 2004 casi de casualidad. Un correo electrónico a un grupo de estudiantes en Islandia dio a luz a la idea de que las personas en cualquier lugar querrían compartir sus hogares con extraños.