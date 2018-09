"Me presento acompañada y arropada por mucha gente", dice Ana González (PSOE)al sellar su precandidatura a las primarias

Publicado 26/09/2018 19:08:31 CET

"No tengo claro que sea tan desconocida como me quieren hacer pasar", se defiende la ex consejera

GIJÓN, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ex consejera de Educación del Principado, Ana González, ha formalizado este miércoles su precandidatura a las primarias de la Agrupación Socialista de Gijón al objeto de encabezar la candidatura del PSOE en las próximas elecciones locales.

"Me presento acompañada y arropada por mucha gente", ha señalado González en declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de entrar en la Casa del Pueblo, donde unas decenas de militantes la recibieron entre aplausos. "Vamos a poner lo mejor de todos nosotros para recuperar Gijón", ha añadido.

"Es un reto muy importante y difícil", ha reconocido la ex consejera, que también fue concejala del Ayuntamiento de Gijón. González ha recalcado que tiene la ciudad tiene que cambiar "y esa transformación la tiene que hacer el PSOE", ha apostillado.

A este respecto, ha señalado que en 2011, cuando formó parte del Ayuntamiento gijonés, la ciudad era súper dinámica, divertida, culta, atrevida, ejemplar y exploraba posibilidades. "La gente se sentía realmente satisfecha de su ciudad", ha enfatizado.

Una imagen que ha contrastado con la actual, tras ocho años de Gobierno local de Foro, durante los que la ciudad no solo se ha paralizado sino que ha retrocedido, según ella.

"Ahora el PSOE va a coger las riendas para volver a ese espíritu Gijón", ha augurado. La precandidata a las primarias socialistas ha insistido en que quieren que se vuelva a hablar de ese espíritu Gijón, una ciudad que, según ella, piensa, es abierta y recibe. Es por ello, que cree que el PSOE tiene una responsabilidad "muy importante", ha apuntado.

CANDIDATA DE TODO EL PSOE

Preguntada por los correos electrónicos anónimos que este pasado martes en los que se criticaba que se había usurpado la voz de los militantes al casi proclamar "por aclamación" a González como candidata y se cuestionaba su idoneidad, ha rechazado que pudieran haber sido escritos por algún compañero de partido.

"Es un poco extraño que tenga que mandar un anónimo", ha sostenido, para añadir después que el PSOE es un partido "diverso" y está bien que puedan expresarse los militantes libremente.

Sobre las cualidades que tiene como candidata, González ha reconocido que tiene "carácter", para matizar a continuación que al mismo tiempo cree que tiene "gran capacidad de escucha", una viva curiosidad de saber y una grandísima capacidad de trabajo. Es más, ha dejado claro que es capaz de trabajar "de día y de noche". "Tengo gente muy buena que me acompaña", ha señalado, a lo que ha agregado que eso le da "más fuerza".

En cuanto a si le molesta que la tilden de candidata 'oficial', ha indicado que espera contar al final con el apoyo de todas las personas que forman el PSOE. Ha insistido, a este respecto, en que se quería con las primarias que se pudiera poner de manifiesto la diversidad del partido, "y estamos cumpliendo con eso", ha apostillado.

Con todo, ha aventurado que al final del proceso de primarias, quien gane, que según González va a ser ella, va a representar a todo el PSOE y a muchas personas más. Ha insistido, además, en que no se cree la etiqueta de que es la candidata 'oficial'. De ser verdad, eso supondría, según ella, que hay "mucha oficialidad".

Ha remarcado, eso sí, que el secretario general del PSOE gijonés, Iván Ardura, fue elegido democrático y ha recalcado que este no se ha posicionado. En todo caso, ha incidido en que el sector oficial representa a quien ganó en su día las primarias.

Respecto a si esta aparente división en el PSOE gijonés pueda afectar al resultado electoral, González ha confiado en que no sea así. Ha remarcado que la gente es inteligente y que cuando se vierte una "difamación" mediante anónimos, lo pone en su lugar.

Referente a su candidatura, ha apuntado que a ella le correspondería decir qué se puede hacer y presentar un proyecto que ilusione. En este sentido, ha visto importante estar con la gente, contarle las cosas e ir "barrio por barrio", ha adelantado.

Ha señalado, asimismo, que quedan muchos meses de trabajo, a lo que ha sostenido que cuenta con toda la gente que en este día la acompaña y con muchos más que no pudieron acudir.

Ha precisado, eso sí, que el proyecto del PSOE para Gijón no se va a hacer en solitario, ya que sería, a su juicio, "un error" que lo fuera.

Sobre su vinculación con la ciudad, cuestionada también en los anónimos, ha apuntado que nació en Oviedo, pero no se siente por ello "ni orgullosa ni no orgullosa". Aunque el pasado curso trabajó en el IES de la Laboral en Gijón, actualmente lo hace en Oviedo.

Y ante las críticas de que es poco conocida, ha señalado, sobre la presencia de "bastantes" medios en la presentación de su precandidatura, que "mañana seré más conocida".

Bromas al margen, ha incidido en que desde que milita en el PSOE ha habido candidatos que todos decían que eran poco conocidos y han llegado a puestos de responsabilidad. "No tengo claro que sea tan desconocida como me quieren hacer pasar", ha apuntado, no obstante.