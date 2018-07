Mediapro amenaza con cortar la señal del Madrid-Atlético a 47 bares de Asturias

Actualizado 25/11/2011 14:54:16 CET

MADRID/OVIEDO, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Mediapro podría cortar este fin de semana la señal del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid a 47 bares del Principado de Asturias que emiten la señal sin estar autorizados.

De esta forma, un total de 1.852 bares de toda España se quedarán sin la señal del partido si no regularizan su situación con los distintos operadores antes del inicio del mismo.

Mediapro recuerda que dispone de un servicio comercial específico para locales públicos. La contratación del canal a través de la oferta de particulares no permite la difusión de su contenido en establecimientos públicos. Aquellos bares que no hayan regularizado su situación este sábado no podrán ofrecer a sus clientes el próximo derbi madrileño.

Previamente, Mediapro ha procedido al envío de 4.664 avisos a distintos establecimientos públicos que estaban usando fraudulentamente los contenidos del canal, en "competencia desleal" con los casi 40.000 bares que actualmente emiten fútbol de forma legal. En estas comunicaciones se les indicaba la ilegalidad de su situación y los pasos necesarios para su regularización. Aquellos establecimientos que no regularicen su situación verán interrumpida la señal del partido.

La detección de la emisión ilegal de los contenidos destinados al consumidor privado en establecimientos públicos es fácilmente detectable gracias a que la señal específica destinada a estos establecimientos lleva incorporado el logotipo 'Gol BAR', 'BAR' o 'B' que aparece en la pantalla.

Los establecimientos que tienen correctamente contratado el servicio disponen, además de adhesivos, para ser colocados en la puerta y donde se indica que se trata de un "bar autorizado". Ésta es la única garantía que los aficionados tienen de poder disfrutar de todo el partido sin cortes ni incidencias.

Según las previsiones de Mediapro, las provincias donde más establecimientos públicos podrían perder la señal del partido, si antes no regularizan su situación serían Madrid (500), Barcelona (300), Valencia (149), Sevilla (103) y Vizcaya (105); seguidas de Guadalajara (63), Granada (51), Alicante (52), Badajoz (54), Murcia (56), Zaragoza (58), Tenerife (53), Cádiz (40), Málaga (45), Las Palmas (41), Jaén (43), Guipúzcoa (44), Asturias (47) y A Coruña (48).