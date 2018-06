La mejor amiga de Karla: "A pesar de todo ella le quería y no quería que el niño no tuviese un padre"

Publicado 04/06/2018 12:45:51 CET

Familiares y amigos de la joven asesinada en Melilla en 2016 la describen varios episodios de maltrato

OVIEDO, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mejor amiga de Karla P. M., la joven vecina de Oviedo asesinada en Melilla a manos de su expareja y padre de su hijo, en Melilla en julio de 2016, ha declarado este lunes que "a pesar de todo ella quería a su ex pareja. Ella no quería que el niño no tuviese un padre". Ella, al igual que otro amigo le advirtieron de que no fuese a Melilla porque temían que le ocurriese algo malo.

Su amiga ha descrito a Karla, que tan sólo tenía 22 años cuando falleció, como una persona "abierta, siempre con una sonrisa en la cara que pensaba que las cosas siempre iban a salir bien" y ha negado que su amiga tuviese carácter fuerte o agresivo cuando se enfadaba.

"Creo que ella le quería y por eso fue a Marruecos, para que el niño pudiese despedirse de él", ha manifestado su amiga que ha indicado que le insistió en que no lo hiciese, que no fuese a Melilla. "Le dije Karla no vayas esto es una encerrona. Le dije que por favor tuviese mucho cuidado, creo que aunque ella fue queriendo tenía miedo porque me dio el teléfono de su hermano que vivía en Córdoba por si le pasaba algo. El quería volver con ella pero ella no quería y ella fue a Melilla simplemente porque el le pidió que fuese a despedirse del niño y a conocer a su madre", ha dicho su amiga.

Esta amiga ha escrito al acusado como una persona violenta qu incluso le llegó a mandar a ella varios mensajes de amenazas. Uno de ellos con el texto "eres una zorra hija de puta que has privado a mi hijo de su padre". "Yo iba a denunciarle pero Karla me pidió que no le denunciase", ha dicho.

Ha descrito varios episodios de maltrato por parte del acusado a su amiga, hasta que ella le animó a denunciarle. Unos episodios que han coincidido en señalar también los familiares de Karla. Así, su cuñada ha contado como la víctima le contó que incluso llegó a pegar a su hijo.

En esta segunda sesión del juicio que se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia con jurado popular han declarado, además de los agentes que llevaron a cabo la investigación, varios familiares y amigos de la víctima y el acusado.

Tanto los amigos de Karla como su hermano han descrito la "violenta relación" que tenía con el acusado desde tiempo antes de denunciarle. Han coincidido todos en que le vieron con una mano vendada y en otra ocasión su entonces pareja le dejó la cara llena de marca, hinchada y con cortes en el labio, momento en el que ya decidió denunciarle.

Su hermano ha asegurado que Karla estaba agobiada porque su ex pareja le llamaba de manera constante y ha asegurado que desconocía que su hermana tuviese intención de ir a Melilla. "Supongo que dada su ingenuidad pensó que la familia de su ex pareja tenía que conocer al niño", ha dicho.

Mientras que otro amigo de la joven ha relatado que cuando Karla le dijo que iba ir a Melilla le dijo que no lo hiciera "porque eso era una barbaridad".

"Yo claramente veía que el niño se podía quedar el padre, se como son las cosas por Marruecos y la madre allí poco tiene que hacer", ha explicado este joven que ha añadido que "le parecían raras algunas cosas" como que Karla no tuviese llaves de su propia casa y ha explicado como su amiga le pidió una vez quedarse en su casa porque había tenido un bronca muy grande con su pareja, el acusado. "La acogí en casa de mis padres durante tres o cuatro días y luego me pidió que le buscase un lugar para vivir, pero luego retomaron la relación".

En otra ocasión su amiga le pidió un teléfono porque le dijo que el suyo le había caído por la ventana, aunque más tarde le dijo que había sido su pareja quien se lo había tirado por la ventana. "Yo le compré un teléfono a mi nombre para que su pareja no tuviese acceso al terminal porque le miraba los mensajes", ha explicado el testigo que también ha relatado como vio a la víctima con una mano vendada fruto de una discusión con el acusado. "Ahí le dije que lo denunciase", ha dicho.

"UNA JOVEN AMABLE E INGENUA"

También ha prestado declaración un joven que compartió piso con la fallecida desde hacía tres meses hasta el fallecimiento. Ha descrito Karla como "una persona ingenua, muy reservada y de carácter amable". Ha explicado que la víctima le dijo que quería irse a Ecuador con su hijo "para empezar de cero porque había tenido una relación muy turbia y tenía muchas movidas".

"Hablaba todos los días por teléfono, gritaban mucho, y eran discusiones constantes siempre. Yo le oía casi siempre por la noche, se iba a su habitación pero la oía", ha manifestado este testigo que ha indicado que "tenía media hora mínima de conversación y acababa enfadada".

A preguntas del fiscal ha manifestado que Karla no le dijo en ningún momento que se fuese a ir a Melilla, sino que tan sólo le dijo que se iba a casa de una amiga.

FAMILIA DEL ACUSADO

También han prestado declaración varios familiares del acusado. Su cuñada ha indicado que el día de los hechos, el 10 de julio de 2016, su marido recibió una llamada de su hermano. "Me dijo que le llamó porque le pasó un problema con Karla, que se habían enfadado y peleado y escuché a mi marido decir que llamase a la policía. Yo pensaba que la había pegado". Ya por la tarde "me enteré de que Karla había fallecido porque me lo dijo la Policía, pero no me dijeron que fuese mi cuñado".

Ha explicado que conoció a Karla y a su hijo cuando su cuñado fue deportado a Marruecos, ya que esta fue varias veces a comer a su casa. "Cuando me dijo que iba ir a Melilla antes de irse a Ecuador le dije que no fuese porque yo pensaba que él le iba a quitar el bebé", ha dicho la cuñada del acusado, que ha dicho que no sabía si Karla le había contado a alguien más que se iba a Melilla. También ha reconocido que "llegó a aconsejar a Karla que se cambiara de línea de móvil" para que el acusada dejara de llamarla.

Su hija, sobrina del acusado, también ha declarado que "Karla le dijo a ella y a su madre que iba ir a Melilla para que el niño conociese a su abuela". "Le dijimos que no fuese por si acaso pasaba algo, que su ex pareja tenía una orden de alejamiento, que se lo pensara bien", ha dicho.

Antes ha declarado el hermano del acusado y padre de la joven que ha indicado que el día de los hechos recibió una llamada de su hermano entre las 4.30 y 6 de la mañana para decir que "que su mujer estaba mareada porque él le había tapado la boca para que no gritara".

"El sólo habló quince segundos conmigo. Me dijo que llamase a la policía y yo le dije que mejor la llamara él. Me dijo vale, vale", ha manifestado el testigo que ha indicado que después buscó el número de la policía de Melilla en internet y fue su hija quien llamó.

Ha asegurado que sabía que Karla iba a bajar a Melilla para conocer a la familia y que después iba a marchar a Ecuador. También ha contado que antes de conocer a Karla el acusado vivía con él, pero "le echó porque siempre estaba borracho y drogado".

El juez ha decidido mantener fuera de la Sala al acusado mientras han prestado declaración su hermano tras advertirle en un par de ocasiones de que no interrumpiese las declaraciones.

El juicio continúa mañana con la declaración de los forenses y probablemente el trámite de conclusiones.