El mejor dance europeo también se dará cita en Baldumac en homenaje a la década de los 90

Publicado 22/05/2018 15:41:02 CET

OVIEDO, 22 May. (EUROPA PRESS - 9

Faltan tres días para que Baldumac abra sus puertas con la inauguración oficial a las 12.00 horas de este viernes, y la apertura al público general a primera hora de la tarde con todas las actividades de la Cometcon, primeras competiciones deportivas, y los conciertos de la primera jornada, Maldita Nerea y Taburete.

Pero Baldumac no dará descanso en sus tres jornadas a ningún aficionado a la música. Para los más jóvenes los grupos de ahora, y el sábado, en Yo No Fui a la ESO, el desfile de los mejores grupos de pop-rock de la década de los 80, y el mejor dance europeo de los 90 a partir de las tres de la madrugada del sábado al domingo, con un espectacular montaje de luces, sonido y baile para una fiesta como no se ha conocido en la región.

La programación dance de la noche del sábado reúne a nombres conocidos del panorama internacional y también figuras del ámbito nacional y regional. Recordaremos los años 90 y temazos como Misterios Times de Tina Cousins; Smile de New Limit; Surrender de Soundlovers; Flying free, de Pont Aeri, o Fly on the wings of love, con Chasis. Además, estará presente toda la música de Corona, Haddaway, Eiffel 65, SNAP, DARUDE, Barthezz, Dj Tiesto, Gabry Ponte, Modern Talking, Fredy Mercury y las referencias del estilo dance y electrónico que causó furor.

La parte final de Yo No Fui a la ESO será un espectáculo visual y musical con más de 30 artistas en el escenario, incluidos DJ's y bailarinas. El que fuera presentador de Música Si, DJ NEIL, será el encargado de animar todo un show con una presencia de juegos de luces y montajes audiovisuales asombrosos en las pantallas gigantes de BALDUMAC, además de los conocidos DJ's asturianos Yayo y Diego Laruelo, con unas actuaciones espectaculares preparadas especialmente para la ocasión y que de momento sólo se podrán ver en el festival.

La parte dance de Yo No Fui a la ESO es un tributo a discotecas míticas ya desaparecidas en Asturias como fueron el TIK en Gijón, La Real en Oviedo, Quattro Dance en Avilés, La Pista en Laviana, Kaos en Blimea, o Zaranda en Infiesto, y todas aquellas salas en las que miles de jóvenes y no tan jóvenes del Principado disfrutaron durante años del mejor dance y música electrónica.