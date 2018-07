Melendi, número 1 en España por quinta semana consecutiva con Quítate las gafas

Actualizado 26/01/2017 18:39:30 CET

MADRID/OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Melendi logra un nuevo éxito al mantenerse en el número 1 en España por quinta semana consecutiva con su último trabajo, Quítate las gafas, que además consigue la certificación de Doble Disco de Platino, informa Sony Music.

Este año, el asturiano llevará su exitoso directo a los escenarios de una extensa gira que arrancará en febrero en Ecuador, y que, antes de iniciarse en España, visitará Estados Unidos (Houston, Miami, Los Angeles, Boston), México y Chile.

En España, con casi cinco meses de antelación, Melendi cuelga el cartel de sold out para su concierto del 19 de mayo en Madrid (Wizink Center) y anunció ya días atrás una segunda fecha el 20 de mayo.

FECHAS DE LA GIRA

FEBRERO02/FEB Guayaquil Centro de Convenciones04/FEB Quito Coliseo General Rumiñahui - SOLD OUT

MARZO03/MAR Houston House of Blues04/MAR Miami The Fillmore Miami Beach at Jackie Gleason05/MAR Los Angeles The Wiltern11/MAR Ciudad de Mexico Pepsi Center - SOLD OUT

ABRIL01/APR Concepción (Chile) Gimnasio Municipal05/APR Santiago de Chile Movistar Arena21/APR Boston House of Blues22/APR New York Gramercy Theatre23/APR Washington The Fillmore Silver Spring

MAYO06/MAY Murcia Cuartel de Artilleria12/MAY Santander Palacio de los Deportes13/MAY Bilbao Bilbao Arena19/MAY Madrid WiZink Center (Palacio de los Deportes) AGOTADAS20/MAY Madrid WiZink Center (Palacio de los Deportes) 26/MAY Barcelona Palau Sant Jordi

JUNIO03/JUN Logroño Palacio de los Deportes10/JUN Sevilla Auditorio Rocío Jurado17/JUNA Coruña Coliseum24/JUN Burlada (Navarra) Campo de fútbol "Soto"30/JUN Valencia Plaza de Toros

JULIO01/JUL Benidorm Plaza de Toros08/JUL Puerto de Santa María Real Plaza de Toros22/JUL Tarragona Tarraco Arena Plaza

AGOSTO05/AGO Las Palmas de Gran Canaria Gran Canaria Arena12/AGO Algeciras Plaza de Toros "Las Palomas"18/AGO Guijuelo Recinto de espectáculos26/08 Almería Recinto de conciertos del ferial NUEVA FECHA

SEPTIEMBRE09/SEP Córdoba Plaza de Toros Los Califas16/SEP Málaga Auditorio Municipal Cortijo de Torres

OCTUBRE07/OCT Girona Pavelló Municipal Girona-Fontajau20/OCT Valladolid Pabellón Polideportivo Pisuerga21/OCT Salamanca Multiusos Sánchez Paraíso