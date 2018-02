Mercedes Fernández pide al Gobierno que presente un nuevo proyecto de presupuestos y ofrece su acuerdo para pactarlos

Publicado 19/02/2018 13:01:52 CET

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP y presidenta del partido, Mercedes Fernández, ha pedido este lunes al Gobierno de Javier Fernández que vuela a intentar "con celeridad y cordura" que Asturias disponga de presupuestos y por ello le ha llamado a presentar un nuevo proyecto.

La propuesta del PP no ha sido bien recibida por el resto de grupos parlamentarios, quienes han coincidido en que ahora lo necesario es que el Ejecutivo asturiano presente lo antes posible la Ley de Crédito extraordinario.

A juicio de la portavoz del PP sería una oportunidad el poder sacar adelante a la vez los presupuestos generales del Estado con los presupuestos autonómicos, por lo que ha insistido en que en Asturias el PP "sigue con la mano tendida" y está dispuesto a acordar esas cuentas sobre la base de los anteriores e incorporando alguna "adicción" de su partido.

"Estamos en disposición de abrir una negociación para que Asturias pueda tener presupuestos, coincidiendo o no con la aprobación de los presupuestos estatales", ha dicho Mercedes Fernández, que ha insistido en que es posible aprobar las cuentas que sería "mucho más útil que un crédito extraordinario que no deja de ser un parche".

Fernández ha insistido en que el acuerdo presupuestario con el consenso del PP es numéricamente posible. "Que un gobierno no quiera tener un presupuesto pudiendo tenerlo yo no lo vi nunca", ha manifestado la presidenta de los 'populares' asturianos que ha culpado a la FSA de que el proyecto presupuestario no haya salido adelante. "Creo que la FSA ha fracasado con rotundidad", ha indicado Fernández que ha lamentado que hayamos estado ante un gobierno "intervenido".

"UNA BROMA DE MAL GUSTO", SEGÚN IU

Uno de los grupos más críticos con la propuesta del PP ha sido IU, cuyo portavoz parlamentario, Gaspar Llamazares que la ha considerado "una broma de mal gusto". "Montoro dice que no va presentar los presupuestos de este año y que probablemente no presente los del siguiente y el PP en Asturias pide que se presenten otra vez los presupuestos que rechazó, bueno, yo creo que bromas las justas", ha dicho Llamazares.

Así, para Llamazares lo que hay que hacer es instar al Ejecutivo estatal a que desbloquee la financiación autonómica y sobre todo los adelantos a cuenta, porque sin eso no habrá una buena situación presupuestaria, pero hablar ahora de volver a presentar los presupuestos por parte de aquellos que votaron en contra le parece "una broma de mal gusto".

Por su parte el portavoz de Podemos, Emilio León, ha indicado que su grupo no entiende por qué Mercedes Fernández está disgustada si los presupuestos prorrogados son los que el PP pactó con la FSA.

Ha indicado que por ahora el Gobierno "lo único que está haciendo es actuar por inercia dejando pasar el tiempo sin hacer nada" y ha añadido que a Podemos le preocupa que se esté utilizando la falta de presupuestos como campaña para justificar las cosas que no funcionan en la región y para culpabilizar de ello al resto de fuerzas parlamentarias.

Desde Ciudadanos, Nicanor García, también ha instado al Gobierno a presentar la Ley de crédito extraordinario en la Cámara de manera urgente.

A este respecto el portavoz de PSOE, Marcelino Marcos Líndez, ha indicado que el gobierno y la propia consejera de Hacienda han trasladado que a lo largo del mes de febrero se presentarían y "estamos en ese plazo".