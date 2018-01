Mercedes Fernández (PP): "La situación de Caunedo es muy complicada a nivel personal"

Publicado 26/01/2018 11:23:27 CET

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, se ha referido este viernes a la disposición mostrada por el presidente del PP de Oviedo y portavoz del Grupo Municipal del Ayuntamiento de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo a volver a encabezar la lista de los 'populares' al consistorio ovetense y ha asegurado que "la situación de Agustín Iglesias Caunedo es muy complicada a nivel personal".

"Yo en el PP de Asturias le puedo asegurar que no hay ningún candidato en ningún municipio de Asturias, en ninguno y desde luego mi condición de presidenta del partido me exige y yo me lo auto exijo que acertemos en la elección de los mejores candidatos, dicho lo cual la situación de Agustín Iglesias Caunedo es muy complicada a nivel personal", ha manifestado Fernández.

Mercedes Fernández ha ofrecido una rueda de prensa en la Junta General en la que ha sido preguntada por esta cuestión. Así, repreguntada si considera necesario que es necesario que la situación procesal de Iglesias Caunedo se aclare antes de decidir si encabeza o no la candidatura 'popular', Fernández únicamente ha insistido en que "la situación personal de Caunedo es muy complicada".