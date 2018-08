Moriyón afirma que ningún investigado del caso 'Enredarera' firmó contratos con empresas municipales

Publicado 09/08/2018 12:30:47 CET

"La Justicia tiene que actuar", defiende la regidora gijonesa

GIJÓN, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha confirmado este jueves que ninguna de las tres grandes empresas municipales adjudicó ningún contrato con empresas relacionadas con el caso 'Enredadera'.

Así lo ha indicado, en declaraciones a los medios de comunicación, antes de participar en la presentación del Directorio de Empresas comprometidas con la Igualdad de Gijón, en el marco de la 62 Feria Internacional de Muestras de Asturias (Fidma), que se celebra en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"Rastrearon los contratos y no encuentran ninguno", ha apuntado referente a la Empresa Municipal de Aguas (EMA), la Empresa Municipal de Transportes Urbanos (Emtusa) y la Empresa Municipal de Servicios de Medio Ambiente (Emulsa). Tan solo se tiene constancia en todo el Grupo Ayuntamiento de dos contratos, uno para la compra de un camión de bomberos y otro para el Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD),

"La Justicia tiene que actuar, no sé si todos estarán de acuerdo o no, yo desde luego sí", ha dejado claro. Ha apuntado, además, que en el Orden del Día del Pleno Extraordinario del próximo día 16 hay dos puntos; uno para explicar el Gobierno local toda la información que dispone respecto a los contratos con empresas vinculadas a la trama y otro para votar la creación de una Comisión no Permanente donde se aborde este asunto, a petición de la oposición.