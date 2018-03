El movimiento feminista califica de "éxito" la huelga en Asturias

Actualizado 08/03/2018 13:53:14 CET

OVIEDO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plaza del Ayuntamiento de Oviedo se ha quedado pequeña este 8 de marzo en la concentración por el Día de la Mujer. Una cita que este año ha estado marcada por la celebración de la huelga feminista. Desde la Comisión 8M Asturies han calificado la jornada de éxito por la multitud de gente concentrada y por el debate social generado.

En un ambiente festivo, acompañado de música y cánticos como 'Vivas nos queremos', 'al bote, machista el que no bote', 'sin feminismo no hay revolución, 'El 8M nosotres paramos' o gritos de 'Muyeres, muyeres', las más jóvenes han llevado la voz cantante mientras las más mayores compartían con ellas la pancarta principal de la convocatoria.

Además, a la convocatoria se sumaron cientos de estudiantes universitarios que fueron aplaudidos al llegar a una plaza ya desbordada.

Desde la Comisión 8M Asturies, Sara Combarros, ha señalado que al tratarse de una huelga no tradicional no se puede medir en los términos tradicionales. "Es una huelga de desborde y las mujeres estamos en la calle y reivindicando", ha indicado, para explicar que no se trata de una huelga laboral, "es de consumo, de ciudadanos y estudiantil, por lo que vamos a esperar unos días para valorarla".

Con todo, ha explicado que se trata de un "éxito" que se lleva palpando desde hace días, porque "las reivindicaciones que estamos llevando a la calle están en los bares, en los colegios y toda la gente está debatiendo sobre ello". "Solo hay que ver la plaza, son las 12 y está llena", ha señalado.

En la plaza también se pudieron ver políticos como el secretario general de la FSA, Adrián Barbón, acompañado de la secretaria de organización Gimena Llamedo y la de Educación y Universidades, Mari Luz Pontón, además de el portavoz del grupo parlamentario socialista Marcelino Marcos Lindez, varios diputados de IU encabezados por Gaspar Llamazares, la presidenta de Foro Cristina Coto, y la diputada de Ciudadanos Diana Sánchez, además del secretario general de Podemos Asturies, Daniel Ripa.

En el ámbito institucional estaba el presidente de la Junta General, Pedro Sanjurjo, y varios consejeros como la de Desarrollo Rural, María Jesús Álvarez, el consejero de Sanidad, Francisco del Busto, o la de Hacienda, Dolores Carcedo, además de representantes del Ayuntamiento de Oviedo encabezados por el alcalde Wenceslao López y la vicealcaldesa Ana Taboada.

Después de la lectura de un manifiesto delante del Ayuntamiento, desde el 8M Asturies recorrieron varías calles de Oviedo en un 'piquete social', para finalizar la marcha en la Plaza de España, ante Delegación de Gobierno.