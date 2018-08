Los niños asturianos quieren ser profesores, veterinarios y futbolistas, según Adecco

Publicado 01/08/2018 9:30:00 CET

OVIEDO, 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los niños asturianos quieren ser profesores, veterinarios y futbolistas según la XIV encuesta Adecco 'Qué quieres ser de mayor'. Los jóvenes tienen claro que en su futuro el trabajo será más tecnológico y estará basado en la convivencia entre el hombre y la máquina. Al menos, más de la mitad de los encuestados opina que en el futuro personas y robots trabajarán juntos en igualdad de condiciones.

La encuesta realizada por Adecco da voz a más de 2.000 niños en toda España de entre 4 y 16 años, 170 asturianos para conocer su opinión sobre la situación de nuestro mercado de trabajo, nuestra actualidad política y social y su visión de cómo será el futuro en materia laboral.

Los chicos asturianos quieren ser futbolistas, así lo opina el 17,8 por ciento de ellos, seguidos a mucha distancia de la profesión de policía, con el 10,2 por ciento y de la de profesor (7,9%) que sigue tercera en el ranking.

Cuarta sigue la de 'youtuber', más novedosa en este ranking pero afianzada ya con el 6,1 por ciento de los votos de los chicos, que precede a otro clásico masculino, querer ser arquitecto (5,7%). Ingenieros, médicos, bomberos, veterinarios o informáticos completan el 'top 10' con pocas diferencias con respecto al año anterior. Salen de las primeras posiciones otras opciones como la de ser actor.

Por su parte, las chicas asturianas siguen queriendo ser profesoras, así lo manifiesta el 29,9 por ciento de ellas. Tras la de maestra, las profesiones preferidas por las niñas son veterinaria (10,8%) que se coloca segunda, médico (baja una plaza) con el 9,2 por ciento, policía (sube desde la octava posición) con el 5,7 por ciento y peluquera (4,7%). Completan las primeras posiciones profesiones como cantante, dentista, actriz, gimnasta o ingeniera. Desaparecen de los primeros puestos otras opciones como las de ser enfermera, diseñadora o fotógrafa.

Además de estas profesiones, hay otras más anecdóticas como ser entrenador de delfines, acróbata, cuidador de perros, famoso de una serie, estilista de uñas, fabricante de juguetes, informático de hospital, mariachi o rockera.

Respecto a las profesiones que menos les gustan, destaca la de político que es la que menos adeptos tiene pues un 23 por ciento de los encuestados no querría serlo de mayor. A esta le siguen otras como barrendero (14,8%), cualquier otro empleo que no sea el que quieren desempeñar de mayores (13,7%), médico (8,9%), camarero (4,2%) o bombero (3,5%). Además, los niños y niñas encuestados en Asturias no querrían ser ladrones, reyes, cabreros, alcaldes o presentadores de conocidos 'reality shows'.

LOS MEJORES JEFES

Para los niños asturianos el mejor jefe sería, según el 15,2 por ciento de los encuestados, Cristiano Ronaldo. En segundo lugar queda Leo Messi (10,6%). Tras estos dos deportistas, los niños preferirían no tener ningún jefe (5,9%), ponerse a las órdenes del entrenador de fútbol, Zinedine Zidane (4,3%), del presentador de televisión Pablo Motos (3,1%) o del futbolista manchego, Andrés Iniesta (2,7%). Aunque tampoco ven mal tener como jefa a la cantante Shakira, al tenista Rafa Nadal, al piloto de carreras asturiano, Fernando Alonso, y al presidente del Gobierno de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.

Ellas prefieren como primera opción no tener jefe (9,3%), en segundo lugar eligen a la colombiana Shakira como líder (7,8%), a Pablo Motos a continuación (6,5%) quien da paso a la cantante Aitana, elegida por el 4,4% de las niñas en Asturias. También aparece entre sus opciones Cristiano Ronaldo, el cantante David Bisbal, Leo Messi, la televisiva chef Samantha Vallejo-Nágera, la exgimnasta Almudena Cid y la cantante Malú.

Fuera de esta lista de los más votados han aparecido otros jefes de muchos ámbitos como periodistas de renombre -Matías Prats-, grandes científicos que ya no están con nosotros, como Stephen Hawking, políticos como Mariano Rajoy, famosos pintores como Picasso, grandes estrellas del deporte estadounidense -Lebron James, Michael Jordan-, dibujos animados -Pocoyó, Elsa de Frozen, Bob Esponja-, o personajes de ficción como Sheldon Cooper.

LA JUBILACIÓN

En las ediciones anteriores de la encuesta pasar la jubilación al calor de la familia había sido una opción unánime para ellos y ellas. Pero este año, tanto chicos como chicas prefieren dedicar la tercera edad a viajar, así lo afirma el 20,2 por ciento de ellas y el 17,2 por ciento de ellos.

Tras esta decisión los chicos eligen como segunda posibilidad pasar tiempo con la familia, en especial, cuidando a los nietos (9,9%), prefieren pasar sus últimos años viviendo tranquilamente (8,6%), haciendo deporte (7,4%), practicando sus aficiones (6,6%) y dedicándose a la jardinería o al huerto (6,3%) o divirtiéndose (6%) y haciendo las tareas del hogar (5,2%). Descansar y no hacer nada también están entre sus preferencias.

Ellas, tras optar por viajar, escogen en segundo lugar pasar la jubilación cuidando de la casa y las tareas domésticas que conlleva (15,8%), estando con la familia (12,3%), a hacer actividades relacionadas con manualidades o creatividades (9,1%) como tejer bufandas, hacer pulseras, pintar cuadros, a vivir tranquilamente (6,4%), a sus hobbies (5,3%), a descansar (4,9%) y a divertirse (4,2%). Tener un huerto o dedicarse a otra profesión también es un buen plan para la jubilación.