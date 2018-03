"No pasa nada si la Junta para el 8 de marzo después de tres años de parálisis legislativa", dice Fernández Lanero (UGT)

Publicado 01/03/2018 11:20:40 CET

OVIEDO, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha asegurado este jueves que "no pasa nada" si la Junta General suspende el pleno del próximo jueves, en respaldo a la huelga del Día Internacional de la Mujer, "después de tres años de parálisis legislativa".

Fernández Lanero ha reaccionado así en declaraciones a Europa Press después de que los grupos parlamentarios de Foro, Ciudadanos y el PP se mostrasen reacios a la supresión de la sesión plenaria. "Hay partidos que dicen que lo mejor que pueden hacer es no parar, esta tontería y esta demagogia no van a ningún lado, porque pare dos horas no pasa nada, no se paraliza nada más que lo que llevamos de parálisis de estos tres años", ha subrayado.

El líder de UGT ha participado este jueves en un reparto de información relativa a la huelga de la próxima semana junto con el secretario general de CCOO en Asturias, José Manuel Zapico, y otros miembros de ambos sindicatos.

Momentos antes de comenzar el reparto, Fernández Lanero ha explicado que el domingo la delegación de los dos sindicatos repartirán información en el Rastro de Gijón este domingo, y mañana impartirán una charla en la Universidad para concienciar "de algo de lo que la sociedad ya es consciente".

Desde CCOO, Zapico ha apostado porque la huelga del 8 de marzo marque "un antes y un después" en la lucha de las mujeres, un "día histórico" para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. A su juicio, actualmente no solo hay un "techo de cristal", sino que es ya "un laberinto de cristal" en el que hay más mujeres desempleadas que hombres, tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral, persisten los sectores "feminizados" con menores retribuciones y continúa existiendo una "alta brecha salarial".

Entre las reivindicaciones del próximo 8 de marzo los sindicatos reivindican una ley contra la brecha salarial, que las empresas publiquen las nóminas de hombres y mujeres para evitar que se produzcan desigualdades, que se sancione a las empresas de más de 250 empleados que no tengan planes de igualdad y que se inste a las pequeñas y medianas empresas a elaborar sus propios planes de igualdad.

"Hoy ya podemos decir que la huelga es un éxito, porque está en la gente, en la calle y en las instituciones", ha asegurado Fernández Lanero.