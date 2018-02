"No voy a ir a los lugares en los que no se me estima", dice Javier Fernández sobre el homenaje a Manuel Llaneza

Publicado 19/02/2018 17:06:58 CET

OVIEDO, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, el socialista Javier Fernández, ha asegurado este lunes en León que no acudirá este domingo al acto de homenaje al fundador del Sindicato Minero (SOMA), Manuel Llaneza. "No voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia", ha dicho al ser preguntado por los periodistas sobre este asunto.

El dirigente socialista ha reaccionado así después de que saliesen a la luz una serie de mensajes de un grupo de 'Whatsapp' con cincuenta afiliados socialistas, entre ellos, el exalcalde de Mieres o el actual secretario de organización del sindicato SOMA. En estos mensajes se planteaba un boicot a Fernández.

"No voy a contribuir a nada que divida al partido, ni por supuesto a nada que vaya a envenenar el aire de convivencia y de respeto de la organización. Ahora bien, yo ya no soy secretario general y no voy a ir a los lugares en los que no se me estima o no se me aprecia; por tanto no voy a ir", ha zanjado.