La nueva Escuela de Arte del Principado abrirá sus puertas en febrero

Publicado 20/07/2018 16:46:43 CET

AVILÉS, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La nueva Escuela de Arte del Principado de Avilés abrirá sus puertas el próximo mes de febrero del año 2019, con el traslado de los 80 alumnos de la especialidad de Conservación y Restauración que están en Valliniello en la actualidad. La segunda fase del edificio se licitará este año 2018, aunque no hay plazo de ejecución de la obra.

Este anuncio lo ha realizado el consejero de educación, Genaro Alonso, que ha visitado las instalaciones de la nueva Escuela, junto a la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, y a la directora de Escuela de Arte, Carmen Álvarez-Rúa, este viernes después de que se hayan concluido las obras de la primera fase.

La nueva sede de la Escuela de Arte del Principado es un viejo proyecto, que ha sido licitado en el año 2015, y tras múltiples retrasos en las obras, su apertura en el PEPA, frente al centro Niemeyer, ya tiene fecha.

"Por fin podemos decir que la primera fase de la Escuela de Arte, donde se han invertido tres millones de euros está finalizada, y ya tenemos consignados 218.000 euros para dotarla de equipamiento, que será una realidad al final de este año", ha explicado el consejero.

Genaro Alonso también ha destacado la singularidad del nuevo edificio. "Sin duda damos un salto de calidad, ya que está totalmente adaptado a los menesteres de una Escuela de Arte, gracias a la altura de sus techos, los armarios, el control de temperatura y su gran acústica".

Además el consejero se ha comprometido a licitar este año la segunda fase. "Estamos trabajando en la contratación de las obras de la segunda fase que albergará a los alumnos de Diseño, y lo vamos a licitar por 120.000 euros este año, aunque no puedo dar plazos de ejecución de las obras", ha añadido Genaro Alonso.

El traslado de los 80 alumnos que cursarán Restauración y Conservación el próximo curso comenzarán en septiembre en Valliniello, y en febrero serán trasladados a esta nueva sede en el PEPA.

"No es problema, porque en febrero hay un lapsus de tiempo de periodo no lectivo, y por lo tanto no trastocará el curso para nada", ha comentado el consejero. "Mientras el equipamiento esté puesto en diciembre, no habrá problemas para el traslado", ha advertido Carmen Álvarez- Rúa.

Problema en los accesos

La nueva Escuela de Arte está más cerca de la ciudad que la actual en Valliniello, pero sigue estando al otro lado de la Ría de Avilés, con lo que el problema de los accesos peatonales para alumnos de entre 18 y 24 años continúa.

"Estamos tratando de llegar a un cuerdo entre Ayuntamiento, consejería de Fomento y consejería de Educación para dotar al centro de un acceso peatonal más cómodo para los usuarios, pero a pesar de que hay ideas hasta septiembre u octubre no tendremos una alternativa definitiva, pero está claro que las tres administraciones estamos condenadas a entendernos para dar una solución", ha explicado la alcaldesa Mariví Monteserín.

Por su parte la directora de la Escuela ha anunciado que han propuesto al Ayuntamiento y Principado la construcción de una pasarela peatonal desde el Centro Niemeyer hasta la nueva ubicación de la Escuela.

"Es un trayecto mucho más corto que el actual, pero creo que ha sido descartada por las administraciones al tener que atravesar parcelas privadas, aunque lo que está claro es que nos tendrán que dar una solución, porque los accesos es una asignatura pendiente", ha finalizado Carmen Álvarez Rúa.