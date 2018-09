La nueva presidenta de Foro, Carmen Moriyón, se ofrece a liderar "un proyecto de cambio real" para la región

Publicado 29/09/2018 14:11:25 CET

OVIEDO, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Carmen Moriyón ha sido proclamada este sábado nueva presidenta de Foro Asturias durante la celebración del III Congreso del partido, que tuvo lugar en el Auditorio de Pola de Siero, y en su discurso se ha ofrecido a liderar "un proyecto de cambio real, tangible y eficaz" para afrontar los retos de esta Comunidad Autónoma porque ha asegurado que "los asturianos no quieren ser más que nadie, pero tampoco aceptan ser menos que los demás".

Moriyón, actual alcaldesa de Gijón, ha explicado que la nueva directiva de Foro que presiden asume su responsabilidad con la idea fija de que Asturias necesita un cambio.

"Esta región lleva mucho tiempo al ralentí y mientras otros lo observan con impotencia, dudosos de cómo invertir una tendencia demasiado clara, algunos lo observamos desafiantes. Porque vamos a pelear para revertirlo". Por eso se ha ofrecido a hacer frente a los principales retos de la región como son la transición energética, el cambio de modelo económico, el problema demográfico y la financiación autonómica.

Moriyón se ha mostrado convencida de que Asturias necesita un proyecto claro de cambio que modifique el rumbo de la región y la ponga a alta velocidad en dirección al progreso.

Ha anunciado además la intención de empezar por hacer de Foro un lugar común, no sólo entre sus afiliados y militantes, sino de toda la sociedad civil, un lugar en el que se produzca un diálogo saludable, poniendo a disposición todos los recursos disponibles para facilitar tanto como sea posible un debate público constructivo, que dé soluciones y no diagnósticos, que sume y no divida, que aporte sin destruir.

"Vamos a ofrecer a toda la ciudadanía un proyecto que trascienda los partidos y apele a las responsabilidades; un proyecto que no vaya contra nadie, sino con Asturias. Somos conscientes que el tiempo de los gobiernos en solitario y en mayoría ha terminado, probablemente para siempre. Y por eso queremos ofrecer a todos los asturianos y las asturianas la posibilidad de sentirse escuchados", ha dicho.

La nueva presidenta de Foro ha manifestado que nadie debe tener en duda que el suyo es un partido con vocación de Gobierno y por tanto "van a salir a ganar las elecciones".

"Nosotros salimos a ganar, como ya hicimos en el 2011. Salimos a ganar a proyectos agotados que, tras treinta años de gobiernos casi ininterrumpido, han llevado a Asturias a un punto de no retorno", ha manifestado.