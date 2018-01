"La oficialidad es imparable", afirma Inaciu Iglesias

Publicado 03/01/2018 18:51:29 CET

OVIEDO, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El empresario Inaciu Iglesias, que fue uno de los principales impulsores de la ordenanza de Uso del Asturiano de Noreña, hoy anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), ha querido dejar claro este miércoles que la oficialidad de la lengua asturiana en el Principado va a llegar pronto. "La oficialidad es imparable", ha insistido.

En unas declaraciones a Europa Pres, Iglesias, que era concejal en Noreña cuando se aprobó la norma, ha reconocido que le da "pena" que haya algunas personas, como los máximos dirigentes del PP en Asturias, que celebren la decisión del TSJA en contra de la ordenanza. "Me da mucha pena que haya quien se alegre de que se menosprecien los derechos ciudadanos de esta manera", ha apuntado.

La ordenanza que impulsó en Noreña, aprobada en 2016, establecía que el asturiano es, junto al castellano, la lengua propia del Concejo de Noreña. Sin embargo, el TSJA considera la medida como una declaración de oficialidad y la anula al entender que es algo que debe contemplarse en el Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias.

"Lo único que demuestra esto es que la camisa nos está quedando muy pequeña, que el actual marco legal que tenemos con la Constitución y el Estatuto, es inadecuado y contradictorio, por lo que está reventando", ha apuntado Iglesias.

No obstante, y a pesar de la decisión del TSJA, Inaciu Iglesias considera que ya no hay retorno en el camino hacia la oficialidad. "Cuando una idea está madura no hay fuerza que la detenga y estoy convencido de que antes de 2020 veremos la oficialidad", ha declarado.