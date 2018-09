La oposición 'carga' contra Foro por poner al frente de la Comisión 'Enredadera' a dos de sus ediles

Publicado 18/09/2018 18:18:19 CET

GIJÓN, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos municipales de la oposición han criticado duramente que la alcaldesa gijonesa, Carmen Moriyón, haya nombrado presidente y vicepresidenta de la Comisión municipal sobre el Caso 'Enredadera', que ha arrancado este martes, sean los concejales 'foristas' Esteban Aparicio y Ana Braña.

·

El portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Gijón, José María Pérez, por su parte, ha resaltado que ambos son "los dos responsables políticos de dos de las áreas concernidas por la investigación de esta trama".

Así lo ha manifestado en declaraciones a los medios tras la primera reunión de esta Comisión no permanente, en la que se ha fijado el calendario que se seguirá. Las reuniones comenzarán el jueves de la próxima semana, en sesiones de mañana y tarde, "para que no se extienda en el tiempo", ha explicado.

Pérez ha dicho confiar en que esta comisión sirva para saber si hubo o no conexión política entre el Ayuntamiento de Gijón y las empresas de la trama; si hubo o no recomendaciones por parte de responsables de Foro para intervenir en la contratación municipal o si hubo o no recomendaciones para beneficiar a esas empresas.

Asimismo, ha señalado que el PSOE ha presentado, para su comparecencia en las diferentes sesiones, una relación de 15 nombres, de funcionarios y responsables políticos que desde el Gobierno municipal "han podido participar de uno u otro modo en este asunto".

En concreto, se trata de directores generales como Ignacio Sanz , concejales como Esteban Aparicio, Ana Braña o Eva Illán, Fernando Couto como secretario general de Foro Gijón o la alcaldesa Carmen Moriyón como presidenta de ese mismo partido.

En este sentido, ha señalado que desde el PSOE han decidido centrar las comparecencias en responsables municipales porque son los que tienen obligación de comparecer, ya que las personas de fuera del Ayuntamiento solamente comparecerán por decisión propia.

COMPARECENCIA DE ÁLVAREZ-CASCOS

Por parte de Xixón Sí Puede, su portavoz, Mario del Fueyo, ha destacado que es "reseñable" que su grupo haya solicitado la comparecencia de Francisco Álvarez Cascos, ex presidente y secretario general de Foro Asturias, dado que consideran fundamental que explique su relación con el caso 'Enredadera', después de las informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Ha aclarado, eso sí, que "tanto las personas llamadas a la comisión, como de empresas no adjudicatarias o funcionarios, no están citados bajo ningún concepto por su relación con la trama Enredadera, sino para que expliquen cómo han sido los procesos de licitación en los que han participado o el trabajo realizado por funcionarias y funcionarios en relación con tales licitaciones" ha recalcado el portavoz municipal.

Por su parte, la edil de XsP Estefanía Puente ha incidido en que "la lista de comparecientes no es cerrada, dado que en cualquier momento a lo largo de la comisión de investigación pueden salir temas que hagan necesario reclamar la presencia de más personas".

"Queremos saber que ha pasado con el contrato del Servicio de Atención a Domicilio (SAD), que finalmente se ha dado a la empresa Aralia con unos precios tan bajos que ya se está viendo que no puede no prestar el servicio de calidad para los usuarios, y han surgido dudas de su cumplimiento con sus compromisos con el personal" ha remarcado Puente.

JUGAR AL DESPISTE

En el caso del PP, su portavoz, Pablo González, al igual que el PSOE, no ve "ningún sentido" a que dos concejales del Gobierno de Foro ocupen los cargos de presidente y vicepresidente, . Asimismo, ha acusado a Foro de "saltarse" el reglamento municipal que rige estas comisiones "en un intento de Carmen Moriyón por jugar al despiste".

Para él, todo obedece a un intento de la alcaldesa de "controlar" la comisión municipal del caso 'Enredadera', con objeto de poner trabas a que se investigue "en libertad", ha opinado. "Están intentando jugar al despite, dispersar el foco de atención para que todo se difumine y evitar que busquemos responsabilidades en el Gobierno municipal", ha insistido.

Unido a ello, ha criticado las "prisas" del Equipo de Gobierno local por que los grupos aportaran ya las listas de comparecientes "cuando no estaba ni en el orden del día" y ha adelantado que su grupo pedirá la comparecencia de 17 funcionarios y cargos públicos.

"Nos tememos que la alcaldesa Moriyón y su Gobierno quieren utilizar esta comisión en su propio beneficio, pero no tienen ningún interés en aclarar cualquier sombra de corrupción por el bien de la institución", ha sostenido.

DECISIÓN UNILATERAL

Por parte de Ciudadanos también se ha recriminado que la presidencia y vicepresidencia de la comisión 'Enredadera' esté en manos de Foro, ya que desvirtúa los trabajos de la Comisión. Su portavoz, José Carlos Fernández Sarasola, ha reprochado a la alcaldesa que haya decidido "unilateralmente" nombrar como presidente y vicepresidenta de la comisión "Enredadera" a los concejales de Foro, Esteban Aparicio y Ana Braña, respectivamente.

"Somos conscientes que, con el actual Reglamento, es a la Alcadesa a la que corresponde efectuar estos nombramientos, pero lo razonable parece que hubiera sido nombrar a dos concejales de la oposición para así asegurar un funcionamiento independiente de la comisión pudiendo así desvirtuar los trabajos de la misma", ha recalcado.

"No nos olvidemos que es su Presidente quién ordena los debates, fija los tiempos y el orden del día, convoca las sesiones de la comisión, y, recaba y traslada la documentación a sus miembros", ha enfatizado.

De hecho, ha considerado "todavía más ilógico" que sean justamente los responsables de dos áreas como son Seguridad Ciudadana y Hacienda, que son precisamente, junto a Servicios Sociales, sobre las que podría haber sospechas de vínculos con la trama 'Enredadera'. "Mal empieza una Comisión de Investigación cuando hay tanto interés en que sea presidida precisamente por alguien a quién se investiga", ha llamado la atención.