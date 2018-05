La organización de Baldumac lamenta la cancelación del festival y afirma que "responderán" a las reclamaciones

Publicado 26/05/2018 19:53:43 CET

OVIEDO, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La organización de Baldumac, el festival que se iba a celebrar este fin de semana en las instalaciones de La Morgal, en Llanera, han lamentado este sábado la cancelación del mismo a causa de la lluvia, y ha afirmado que "responderán" a las reclamaciones de los usuarios por la venta anticipada de entradas.

Los responsables del festival han ofrecido este sábado una rueda de prensa junto a algunos de los artistas del espectáculo 'Yo no fui a la ESO', que se iba a celebrar hoy. Allí, Iván Suárez, miembro de la organización del festival, ha manifestado que desde un primer momento trató de lucharse contra los pronósticos que aventuraban las malas condiciones climatológicas, y recalcó que "se esperaba que mejorara la situación que se produjo en la tarde noche de ayer, algo que lamentablemente no cambió".

Respecto a lo vivido en la jornada de este viernes, Iván Suárez puso la atención en el escenario. "Para Taburete el escenario era seguro, y tocó, mientras que para Maldita Nerea no lo era, por lo que decidieron no tocar, y ante eso no podemos hacer nada, es una decisión personal de cada grupo", ha señalado.

Suárez también ha hecho hincapié en que "ha sido un enorme esfuerzo por parte de los organizadores". "El dinero ha salido de los bolsillos de cada uno de nosotros, del coraje por hacer algo grande en Asturias y con lo que pudiera disfrutar todo el mundo, por lo que el palo más grande es para nosotros mismos, aunque esperemos retomar la ilusión para una próxima vez", ha subrayado.

También ha aprovechado para pedir disculpas a los afectados, afirmando que la organización "intentará solucionar" los problemas de aquellos que han pagado la entrada de este sábado, al igual que las reclamaciones producidas el viernes.

Otro de los miembros de la organización, Pablo Blanco, ha lamentado profundamente "la cancelación de un espectáculo en el que hemos estado trabajando más de seis meses" y ha abierto la puerta a futuras ediciones, "que ojalá se realicen aquí o en cualquier otro lugar de España".

PIDEN "TIEMPO Y PACIENCIA" A LOS AFECTADOS

La organización del festival ha pedido a los afectados por las cancelaciones "tiempo y paciencia" ante la devolución de las entradas. "Que nos den unos días", han pedido.

"Primero tenemos que valorar, hablar con el seguro, y luego procederemos a atender las peticiones de devolución y las reclamaciones", han explicado, para después pedir que "todo el mundo esté tranquilo" porque "responderán".

RESPALDO DE LOS ARTISTAS

Por su parte los artistas han mostrado su apoyo a la organización del festival, abriendo la puerta a "futuras colaboraciones" en el evento. En la rueda de prensa han participado Bernardo Vázquez (The Refrescos), Luis Eduardo González (Capitán Inhumano y De Acero Producciones), Santi Sánchez (Capitán Inhumano), Juanra Arnaiz (Guaraná y responsable de Producción de Artistas de Baldumac), Manuel España (La Guardia), Javier Ojeda (Danza Invisible) y Joaquín Pajarón (presentador del show).

Todos ellos han acompañado a los integrantes de la organización Pablo Blanco, Iván Suárez y Mario Reis, que en la comparecencia han ofrecido algunos detalles acerca de la difícil decisión de cancelar el festival.

Juanra Arnaiz, responsable de Producción de Artistas de BaldumacC y componente de la banda Guaraná, ha manifestado que desde el primer momento "la organización ha tratado de tirar para adelante, pero esta mañana al llegar a La Morgal tanto al 112 como la Guardia Civil desaconsejaron la continuidad del festival".

Arnaiz ha recalcado que para Baldumac "lo primero es la seguridad, tanto de los artistas como de los asistentes, sobre todo ante una afluencia de gente para hoy muy superior a la que hubo ayer, por lo que no ha quedado más remedio que suspender la actividad en el recinto y el show musical".

El responsable de la Producción de Artistas de Baldumac ha querido además dejar claro "que la decisión no se debe a un capricho ni de la organización ni de los artistas que iban a participar en el espectáculo, que ya se encontraban en la ciudad, y que por desgracia, y debido a las condiciones del recinto y de la lluvia, ha tenido que ser cancelado".

Javier Ojeda, integrante de Danza Invisible ha señalado que para ellos ha sido "una faena" la cancelación, ya que habían venido a Asturias "con toda la ilusión del mundo". "Aunque ante estas cosas no se puede luchar", ha lamentado.