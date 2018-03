Pedro de Rueda es elegido presidente del PP de Avilés con un 99% de votos y anuncia "el inicio de un nuevo ciclo"

Actualizado 03/03/2018 19:58:17 CET

AVILÉS, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Pedro de Rueda ha sido elegido este sábado presidente del PP de Avilés con un 99% de los votos emitidos en el congreso al que acudía como único candidato tras la renuncia de Alfonso Araujo. "Este no es un congreso más, es el fin de un ciclo que todos conocéis, en que se cometieron errores que seguiremos pagando, y el inicio de otro", ha dicho y también ha hablado de que "había muchas cosas aquí que no me gustaban".

En el congreso han participado 235 afiliados, de los 418 que se habían registrado, y todos respaldaron a De Rueda, salvo uno que votó en blanco. En su primer discurso como presidente ha llamado a los populares de Avilés a trabajar de cara a las elecciones del próximo año, "tenemos que llegar armados, con un mensaje claro". Y ha prometido "cambiar las formas, sin guerras internas, sin salir en los medios. Los ciudadanos lo que quieren es ver trabajo, esfuerzo, ideas".

De Rueda ha anunciado que en la próxima junta propondrá a Esther Llamazares como secretaria del PP de Avilés y que creará "una estructura grande, porque mucha gente quiere sumarse" y espera que haya más: "un partido tiene que afiliar todos los meses". Les ha pedido a los afiliados "ser cada uno un comercial del PP, ser capaz de vendernos, de gritar a todo el mundo que hay un nuevo PP de Avilés y va a ganar las próximas elecciones".

"Todo el que venga a trabajar, a dar ideas va a tener siempre las puertas abiertas. Es lo que nos va a hacer grandes, tenemos que generar ilusión y para recuperarla el lunes tenemos que ponernos a trabajar el lunes", ha dicho el nuevo presidente.

La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, también ha hablado del trabajo "que nos va a llevar al éxito. Tenemos que trascender las cuitas internas, hablar de lo que interesa a los avilesinos, de lo que quiere la gente". "Necesitamos la palanca de Avilés para ganar las elecciones en Asturias", ha dicho y reconocido que "en un partido puede haber sus más y sus menos, pero tras la tempestad viene la calma".