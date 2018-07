Pérez-Espinosa afirma que es "la demostración" de la falta de control del Principado en las adjudicaciones

Actualizado 26/01/2011 13:26:59 CET

Pide al Gobierno asturiano y a Areces que den explicaciones en la Junta y asuman responsabilidades

OVIEDO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Empleo del Ayuntamiento de Oviedo y candidata del PP a la Presidencia del Principado, Isabel Pérez-Espinosa, ha afirmado este miércoles que la investigación judicial abierta por adjudicaciones irregulares es "la demostración" de la falta de control del Gobierno del Principado en las contrataciones.

De este modo ha hecho referencia a la detención de cinco personas, entre ellas, el ex consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Ripedre que ha ingresado este martes en la prisión de Villabona por los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Pérez-Espinosa considera que desde el Gobierno asturiano se deben dar explicaciones en la Junta General, dado que "no se trata de una actuación personal" sino de la "actuación irregular de un responsable político". "El hecho de que ahora no ostente el cargo no quita responsabilidad, porque se trata de sus actuaciones como consejero", apunta.

Así, en declaraciones a los medios antes de visitar el Centro de Actividades de Síndrome de Down del Principado de Asturias, Isabel Pérez-Espinosa ha incidido en que el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces debe dar explicaciones y asumir responsabilidades en un caso que atañe a una persona y un político de su confianza durante años, como ha sido el ex consejero Riopedre.

La candidata del PP, que ha manifestado que no volverá a hablar del asunto hasta que no se esclarezcan los hechos, pide que la justicia "sea contundente e investigue hasta el final por el buen nombre de los políticos" y que "cada uno asuma sus responsabilidades". "La inmensa mayoría de los responsables políticos no son así, y la ciudadanía tiene que seguir confiando", ha indicado.

Asimismo, ha lamentado que se hable de la educación en Asturias por un caso "de corrupción política". De este modo, se ha comprometido a trabajar para que en los próximos meses el debate público se centre en las necesidades y problemas de la comunidad y no en otros asuntos.

OVIEDO CUMPLE LAS LEYES

Respecto a las relaciones contractuales del Ayuntamiento de Oviedo con una de las empresas investigadas, Igrafo, Pérez-Espinosa destaca la "tranquilidad más que absoluta" del Consistorio, porque "cumple" con todas las leyes de contratos de las Administraciones Públicas.

Por ello, ha señalado que todos los expedientes están a disposición de las instancias judiciales, al tiempo que ha indicado que su Concejalía ha contratado "con esta empresa y con otras empresas". No obstante, ha remarcado que contratar con una empresa de mobiliario para adquirir "mesas y sillas" no es irregular ni convierte a nadie en corrupto si se hace cumpliendo la ley.