"La playa de Gijón es una maravilla y queremos que lo siga siendo", afirma Lastra

El consejero de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Fernando Lastra, ha sido preguntado por los periodistas en Oviedo por la alarma generada en Gijón ante los episodios con manchas marrones en la playa de San Lorenzo. "La playa de Gijón es una maravilla y queremos que lo siga siendo", ha insistido Lastra.

El dirigente asturiano ha explicado que desde la Administración regional se ha abierto un expediente informativo, de acuerdo al procedimiento previsto, y que se tomaron muestras del agua para realizar analítica, aunque no ha ofrecido detalles sobre la misma.

"No le quiero dar ni más ni menos importancia, ni crear más alarma ni menos", ha señalado, asegurando que su departamento es conocedor de la situación y tiene un compromiso con el "prestigio" de la playa de San Lorenzo. De esta forma, ha señalado que seguirá trabajando para garantizar de forma absoluta que la playa esté en condiciones adecuadas. "No podíamos prever que cayere agua de casi 60 litros por metro cuadrado en pocas horas", ha explicado.

Los episodios que han obligado a cerrar la playa son relativos a lluvias torrenciales de carácter excepcional, situación que se une a la situación en que se encuentran las instalaciones de saneamiento y evacuación de Gijón. "Trabajamos para que estén mejor", ha dicho.

Lastra ha sido preguntado directamente por si, a día de hoy, existía un problema ambiental en la playa de San Lorenzo. "Espero que no, espero que lo que realmente tengamos son episodios que abordar para que no se den las mismas circuanstancias que se dieron; no me pida que haga una afirmación ni que contradiga una pregunta de esa naturaleza que nos lleva a discusión distinta que la que querermos", ha respondido.

Ha defendido la importancia de la cooperación entre administraciones y ha dicho que las dificultades están identificadas. "No estaré yo en la idea de contribuir a que crezca la alarma y la preocupación", ha apuntado.

La necesidad de mejorar el saneamiento de Gijón es una de las cuestiones que Lastra tiene previsto abordar en la reunión que ya ha solicitado al nuevo Gobierno central.

Otras fuentes de la Consejería consultadas por Europa Press han confirmado que en tras la recogida de muestras se han detectado bacterias fecales del tipo E.coli por encima de lo permitido.

Las fuertes lluvias caídas en los últimos días, en un periodo de tiempo muy breve, han propiciado, junto a las particularidades del saneamiento gijonés, una situación no deseada, al realizarse alivios muy por encima de lo normal. Las citadas fuentes señalan que no es un problema exclusivo de Gijón y que lo mismo ocurre en otras ciudades españolas.