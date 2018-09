El Pleno aprueba la subvención para el matadero entre críticas por su falta de licencia

Publicado 12/09/2018 11:06:30 CET

Alejandro Zapico Robledo toma posesión como concejal de Xixón Sí Puede

GIJÓN, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno local del Ayuntamiento de Gijón ha logrado sacar adelante la modificación presupuestaria para la subvención de 500.000 euros al matadero de cara a la realización de mejoras de carácter medioambiental, como es el sistema de depuración, aunque con críticas de algunos grupos por la falta de licencia de actividad. Foro, PSOE e IU votaron a favor, PP en contra y se abstuvo Cs y Xixón sí Puede (XsP).

Asimismo, se ha autorizado otra modificación de 313.000 euros para diversas cuestiones, como el Monte Deva (18.000 euros); lucha contra el plumero de la pampa (50.000); para convenios con clubes deportivos (95.000) y 150.000 para adecentar un local. La modificación contó con los votos a favor de todos los grupos excepto Ciudadanos, que se abstuvo. Así se ha hecho en un Pleno donde ha tomado posesión de su acta de concejal de Xixón Sí Puede Alejandro Zapico Robledo, que sustituye en el cargo a la concejala Verónica Rodríguez.

Se ha retirado, por contra, la modificación para la adquisición de vehículos para Emulsa, al saber que no se contaba con suficientes apoyos. Sobre esta cuestión, el PSOE había presentado una enmienda para destinar ese dinero a una instalación deportiva en la zona Oeste.

La concejala socialista Marina Pineda ha lamentado que se retire esta modificación del Orden del Día y ha recalcado que es una reiterada petición vecinal que podría haber estado ya ejecutada si hubiera voluntad por parte de Foro. En cuanto a esta, el Gobierno local ha justificado la modificación para Emulsa al argumentar que no es un problema de dinero, sino que se trata de que no compute en la regla de gasto.

Sobre el matadero, ha opinado que es importante el mantenimiento de su actividad, al tiempo que ha recordado que presentó su plan de negocio al Ayuntamiento. Precisamente respecto a la modificación presupuestaria para la subvención del matadero, han sido varios los grupos que han aludido a la falta de licencia de actividad. El portavoz de Ciudadanos, José Carlos Fernández Sarasola, ha incidido en que no se sienten responsables de que el matadero lleve 30 años trabajando sin legalizar.

En el caso del portavoz de XsP, Mario Suárez del Fueyo ha remarcado que si bien su grupo defiende la continuidad de la actividad del matadero, no es razonable que el Ayuntamiento dé subvenciones para algo "alegal o ilegal", con alusión a los 30 años de funcionamiento sin licencia de este equipamiento. Ha añadido, además, que quieren tener conocimiento de a dónde fueron los más de 200.000 euros que se dio en su día al matadero para el sistema de depuración.

Por parte del PP, su portavoz, Pablo González, se ha mostrado en contra de "enterrar dinero" en el matadero sin tener un mínimo de seguridad de éxito. A su juicio, no tiene absolutamente ningún sentido que el Pleno vote "a ojos cerrados" esta subvención. Ha exigido, unido a ello, la presentación de un Plan de Viabilidad que dé garantías.

No ha salido adelante, por otro lado, el acuerdo de no disponibilidad presentado por el Gobierno Local para ajustar el Plan Económico Financiero presentado en unos cuatro millones de euros, al tener que hacer frente a otros gastos. Foro ha sido el único que ha votado a favor, mientras que el PP se ha abstenido y el resto ha votado en contra, la no estar conformes con los cambios planteados la quedar fuera inversiones que consideran prioritarias.