Podemos Xixón llama a poner todos los medios para frenar las agresiones fascistas

Publicado 02/08/2018 17:13:41 CET

GIJÓN, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Podemos Xixón, Mario Suárez, ha hecho un llamamiento público para poner todos los medios que logren evitar, de una vez por todas, las agresiones fascistas.

Así lo ha indicado, a través de una nota de prensa, después de que por segunda vez en 15 días la sede de Podemos Xixón haya sufrido una agresión fascista, al amanecer empapelada de pasquines "fascistas" en los que se acusa al presidente nacional, Pedro Sánchez, de "profanador de tumbas".

Anteriormente, el pasado 18 de julio, la sede de la formación morada, así como la del PSOE, apareció también empapelada en sus cristaleras con carteles alusivos al Valle de los Caídos y ensalzando al dictador Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera.

"Como ya dijimos hace quince días, esta situación no puede volver a repetirse", ha señalado. "La ley debe aplicarse, debe identificarse a las personas responsables y estas personas han de asumir las consecuencias de unos hechos que no son de recibo en una Democracia", ha reclamado Del Fueyo.

"Es absolutamente inaudito que en pleno año 2018 todavía existan personas de esta calaña que no respetan la Democracia ni la convivencia", ha recalcado. "Estos fascistas no tienen cabida en nuestra Democracia, por lo que no nos amilanaremos y denunciaremos todas sus acciones, ya sea en el terreno político, en el deportivo o en el de la convivencia", ha asegurado.

No nos van a amilanar y nos tendrán enfrente", ha advertido Del Fueyo, quien ha querido mostrar su solidaridad con el PSOE local, que también ha sido víctima de estos ataques, al tiempo que ha llamado a unir fuerzas para que sea una realidad el texto de la declaración institucional aprobada en el Pleno de julio.