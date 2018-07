El PP alerta al Principado de que encontrará los edificios del Niemeyer desmantelados y sin su denominación oficial

Actualizado 06/12/2011 19:47:48 CET

Exige a Vallaure que explique en el pleno del día 15 que va a pasar con el centro, una vez acabe el plazo de cesión de la instalación

El presidente del PP de Avilés y diputado del partido en la Junta General, Joaquín Aréstegui, ha exigido al Gobierno asturiano que explique qué pasará con el Centro Niemeyer a partir del día 15, fecha en la que concluye el plazo de cesión de los edificios a la Fundación que lo gestiona. Así, ha advertido, que pasada esa fecha, el inmueble estará desmantelado, pues los gestores se llevarán el equipamiento que les pertenece, y sin su denominación oficial.

En este sentido se ha expresado este martes en una rueda de prensa en Avilés, en la que ha anunciado que su partido ha presentado una interpelación de urgencia en la Junta General para que el consejero de Cultura, Emilio Marcos Vallaure, de las oportunas explicaciones en el pleno del parlamento autonómico, que tendrá lugar el próximo jueves, día 15 de diciembre.

"El día 15 no se podrá actuar como si nada hubiese pasado", señala el diputado, en referencia a que este domingo "se acaban las actividades y empieza un desmantelamiento del centro, se van a llevar todo lo que es de su propiedad (en relación a la Fundación)". "Le van a faltar muchas cosas a partir del 16 que van a tener que comprar muchas cosas", considera el parlamentario.

Además, matiza que "no habrá un proceso de transición donde se entreguen las llaves y todo sigue igual", dado que la Fundación se quedará con la denominación oficial. Habrá por tanto una "bifurcación del problema", porque "por un lado estará el patronato con la denominación de origen registrada como Centro Niemeyer y con capacidad de programar, aunque no tenga los edificios, y por otro, un Gobierno autonómico que tiene los edificios pero no la denominación, y puede programar pero no lo puede llamar Centro Niemeyer".

Además, recuerda al Gobierno que si los miembros del patronato no son capaces de llegar a una solución, habrá una "judicialización" del problema, puesto que tanto el Puerto de Avilés como el Patronato ya han anunciado su intención de acudir a los tribunales.

Desde su punto de vista, se va dar una situación "de disparate absoluto". Por ese motivo, el PP quiere que el consejero Vallaure "aparezca en la junta general para que nos explique que pasará a partir de ese día".

CULPA AL PRINCIPADO Y A LA ALCALDESA

Aréstegui ha culpado de la actual situación tanto al Gobierno autonómico como a la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela. Al primero lo considera responsable principal, por ser "incapaz de tener una interlocución con el Ayuntamiento". A la segunda, porque "ha ido perdiendo socios y se ha quedado ella solita".

A su juicio, el centro avilesino gozaba de "consenso" y existía en la ciudad "una cierta ilusión sobre cómo le van las cosas". En opinión de Aréstegui se ha creado un problema "donde no lo había".