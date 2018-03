El PP asturiano recoge 15.617 firmas a favor de la prisión permanente revisable

Publicado 14/03/2018 11:19:07 CET

OVIEDO, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PP asturiano ha recogido 15.617 firmas a favor de la prisión permanente revisable desde el mes de febrero, cuando comenzó su campaña con el fin de que todas las personas que estuvieran a favor para casos de extrema gravedad pudieran dejar con su firma el testimonio y pedir a los partidos políticos que no derogaran esa medida.

La presidenta del PP asturiano, Mercedes Fernández, ha ofrecido los datos este miércoles en una breve comparecencia en la sede de los 'populares' en Oviedo. "En Gijón es donde más firmas se han recogido", ha afirmado Fernández sin precisar la cifra.

Mercedes Fernández ha explicado que han votado ciudadanos de "todos los partidos políticos". Asimismo ha indicado que es un planteamiento de "toda la sociedad".

A su juicio, lo que han pedido 15.617 asturianos es "no volver atrás". "No se habla de legislar, se trata de no derogar una medida que está en el Código Penal", ha explicado.