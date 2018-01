El PP insiste en la necesidad de un Plan de Infraestructuras Educativas en Asturias

Publicado 05/01/2018 13:33:52 CET

OVIEDO, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los diputados del PP David González Medina y Marifé Gómez han insistido este viernes en la necesidad de un Plan de Infraestructuras Educativas en Asturias, a raíz de la situación del Instituto Rey Pelayo cuyos alumnos "se encuentran estudiando en barracones".

"Hemos defendido en varias ocasiones la necesidad de un Plan de Infraestructuras Educativas con un listado de necesidades en Asturias", ha explicado Medina. "Defendemos que haya una inversión plurianual que dé respuesta a las necesidades en los institutos", ha afirmado.

Medina cree que con un plan de esas características se gana "objetividad" y "transparencia" y los directores de los institutos "dejan de depender del Director General de turno y del Consejero de Educación de turno".

"Queremos que los equipos directivos tengan independencia y no pasen a ser miembros de las redes clienterales que quiere crear el PSOE para permanecer en el poder", ha argumentado el diputado 'popular'.

Además, Medina ha comparado las inversiones en los institutos con una "pedrea navideña" repartida por el Consejero a aquellos centros que considera "estratégicos electoralmente hablando".

"Si hubiera habido un Plan de Infraestructuras Educativas hoy no habría barracones en Cangas de Onís. Y si no hubiera habido unos pocos de socialistas que se lo llevaron calentito no habría barracones en Cangas de Onís. Y si no hubiera habido robo y saqueo en los colegios asturianos por parte de los socialistas no habría barracones en Cangas de Onís", ha acusado Medina.

El diputado del PP ha asegurado que el lunes registrarán una solicitud de comparecencia del Consejero de Educación para que dé "explicaciones detalladas" sobre "por qué no se van a eliminar los barracones y por qué se está engañando a los vecinos".