El PP pide un plan de turismo para 2019 con la colaboración de los sectores público y privado

El Grupo Municipal del PP del Ayuntamiento de Oviedo ha manifestado este jueves que es necesario un plan de turismo para 2019 en el que colaboren el sector público y el sector privado. "El Ayuntamiento no colabora con el sector empresarial en Oviedo y esto está teniendo graves consecuencias para el sector turístico", ha indicado el portavoz del Grupo Municipal, Agustín Iglesias Caunedo.

Según los datos aportados desde el PP, el número de pernoctaciones y de viajeros durante el primer semestre de 2018 ha caído. Así, se ha producido un descenso del 2,5 por ciento en viajeros, lo que se traduce en 5.290 visitantes menos que en 2017, teniendo en cuenta tanto los residentes en España como en el extranjero, y un descenso del 7,4 por ciento en pernoctaciones, que serían 28.610 menos que en el mismo periodo del pasado año.

Caunedo ha afirmado que "2018 a nivel turístico podemos darlo por perdido". Así, ha pedido alcanzar acuerdos que posibiliten que la ciudad recupere en 2019 "pujanza, fortaleza y músculo económico".

Como ejemplo de la "falta de compromiso" del equipo de gobierno con el turismo ha puesto el caso de la oficina de turismo municipal 'El Escorialín'. "Estamos a mediados de agosto y no hay ningún plan ni anuncio de cuando esta oficina va a prestar servicio al turismo en Oviedo", ha lamentado.

A juicio de Caunedo, el turismo que interesa a la ciudad "va ligado a la pernoctación". "El objetivo no pueden ser excursiones que durante una mañana o una tarde visitan nuestra ciudad, que no está demás, pero ese no es el eje estratégico. El eje tiene que ir ligado a las pernoctaciones", ha explicado.

Según él, Oviedo necesita turismo todo el año y para ello la ciudad debería de ofrecer cada fin de semana un plan, "un motivo para visitar la ciudad".