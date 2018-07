El PP dice que el próximo curso educativo "va estar lleno de incertidumbres para todos" por las cuentas

Actualizado 10/12/2008 20:56:50 CET

El diputado del grupo parlamentario del PP, Emilio Rodríguez, manifestó hoy que con el presupuesto destinado a Educación en 2009 el curso "va estar lleno de incertidumbres para todos, tanto para el profesorado, como los alumnos, los padres y los centros", por que en la política educativa no se ejerce el diálogo social y se busca sólo el ahorro educativo con el envoltorio de la ratio y demás.

Así Rodríguez manifestó que para el profesorado se ha dado una "propuesta engañosa", ya que no está previsto que se les abone el importe del segundo nivel profesional hasta que se apruebe la ley de Función Publica. Además criticó que se les anuncie que se les va a aplicar un plan de evaluación en el que ni han participado, ni están de acuerdo y añadió que el despropósito es aún mayor con el profesorado de la educación concertada.

Criticó también que se anuncie otro plan de evaluación para los centros educativos. "Nos parece una propuesta que carece de rigor, ya que sabemos de antemano que ese plan de evaluación estará regido por la autocomplacencia", dijo Rodríguez, que añadió que el presupuesto presentado carece de compromisos con profesores y centros porque el equipo de Riopedre está más preocupado de otras cosas". En este sentido, el consejero manifestó que el tema de la evaluación hay que verlo siempre como una oportunidad y como algo positivo para el profesorado.

Sobre la red de educación de 0 a 3, el diputado del PP indicó que la misma ya no se sostiene por más tiempo y afirmó que tal y cómo va está abocado a dirigirse a un callejón sin salida. "Usted no quiere la titularidad de los centros pero los ayuntamientos tampoco. Además hay familias que tienen acceso a la misma y otras no, porque los centros no llegan a todos los concejos y la gratuidad no llega a todas las familias que lo necesitan, crean familias de primera y de segunda. Le pido no ya un esfuerzo presupuestario sino un esfuerzo organizativo de esa red", dijo.

También criticó que "año tras año" se propongan los mismos objetivos para la FP, sin la existencia de un plan 'renove' de verdad con una oferta de ciclos formativos adaptados a la realidad actual y a las nuevas situaciones del mercado de trabajo.

"Veo que hay pocas novedades y muy pocos compromisos con las necesidades de la educación asturiana. Pensé que con el Gobierno de la coalición habría una mayor apuesta por la educación, pero veo que no es así", dijo Rodríguez.

El diputado del PP se pronunció así durante la comisión de Economía en la que el consejero de Educación y Ciencia, José Luis Iglesias Riopedre, expuso las cuentas del presupuesto regional para 2009 previstas para su departamento.

Rodríguez preguntó también por la partida destinada a pagar a los asesores de la consejería, a lo que Riopedre respondió que "no tiene". "Están empeñados en decir que soy el consejero más asesorado del mundo y no es así, tengo cuatro trabajadores en el Gabinete, como en cualquier otra consejería y después existen 28 asesores técnicos docentes que están trabajando en diferentes departamentos de la consejería", dijo Riopedre.

El responsable autonómico indicó que el problema de fondo del PP es que confunde la política educativa con la de personal y añadió que quien dirige la política de personal es el Gobierno, pero no la consejería de educación.

"Esto hay que tenerlo muy en cuenta para entender lo que esta ocurriendo, porque hemos pasado de un personal de educación muy ligado a Madrid y a la Dirección Provincial a integrar al personal de siempre en las estructuras generales del Principado", dijo Riopedre.

Por su parte el portavoz del grupo de IU, Jesús Iglesias, indicó que como firmante del pacto garantiza que lo firmado se va a cumplir en todos los extremos incluido lo que se dice en relación con el ciclo de 0 a 3 años. Sobre este asunto el consejero afirmó previamente que "existe un plan y un modelo de funcionamiento que se va a mantener", independientemente de lo que pretendan el resto de grupos que firmaron el acuerdo de Gobierno.

CASI MIL MILLONES DE PRESUPUESTOS.

Durante su intervención inicial el consejero de Educación y Ciencia recordó que el presupuesto de su departamento para 2009, que asciende a 954 millones de euros, de los que 610,5 millones van destinado a la educación no universitaria --el 64% --. Esta cifra permite que el gasto por alumno se sitúe en 6.776 euros, con un crecimiento del 5%, y establece una ratio de un profesor por cada 7,6 estudiantes, la mitad que la media nacional.

Indicó además que el próximo año se destinarán 1,3 millones de euros a la renovación de equipamientos de los centros de Formación Profesional y agregó que se potenciarán los centros integrados de FP con nuevos ciclos formativos. En cuanto a la red de escuelas de primer ciclo de Educación Infantil (para niños de 0 a 3 años) su presupuesto aumentará un 54,92%, al pasar de los 5,3 a los 8,3 millones de euros. También experimentarán un crecimiento las partidas destinadas a comedores y transporte escolar, con más de 26 millones de euros y un aumento del 18,73%.

El consejero indicó además que Asturias Espacio Educativo alcanzará los 210.000 euros de coste para los alumnos de secundaria, y se destinarán a las secciones bilingües, con 46 centros, más de un millón de euros. En este sentido apunto que el programa de secciones bilingües se extiende a 67 centros (públicos y concertados) con un coste de más de dos millones de euros y apuntó que la intención del Principado pasa por hacer obligatorias esas secciones en los centros.