Principado, FACC y CGPJ evaluarán el 16 de octubre el convenio para detectar riesgo de vulnerabilidad ante desahucios

La consejera de Servicios y Derechos Sociales, Pilar Varela, ha anunciado este lunes que la próxima semana, el 16 de octubre, se celebrará una reunión extraordinaria para evaluar el convenio suscrito entre el Gobierno del Principado, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la detección de supuestos de vulnerabilidad con ocasión del lanzamiento de vivienda familiar.

Durante la comisión parlamentaria del área, y en respuesta a una pregunta de Podemos solicitado información sobre "qué justifica que no se esté aplicando" el citado convenio para detectar riesgo de vulnerabilidad en el caso de desahucios, la consejera ha asegurado que sí se está cumpliendo dicho acuerdo, suscrito el 15 de marzo, y ha adelantado que habrá una reunión extraordinaria el martes día 16.

Pilar Varela ha explicado que hubo una reunión ordinaria de evaluación en junio y ha apuntado entre los objetivos para la cita de la semana que viene "conocer todos los datos de ejecución del convenio" y analizar posibilidades de "mejora" en el protocolo de actuación.

"Se cumple", ha asegurado, defendiendo que se trata de un convenio "importante" porque coordina las actuaciones de ayuntamientos, Principado y Consejo General del Poder Judicial para "intentar reaccionar" a situaciones de vulnerabilidad social ante pérdida de vivienda en desahucios por falta de pago de hipoteca o alquiler.

De este modo respondía Pilar Varela a la diputada de Podemos Rosa Espiño, quien señalaba que hace un par de semana miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) decían en una comisión parlamentaria que no tenían constancia de que se estuviera aplicando el convenio.

La consejera ha señalado que en estos primeros meses de vigencia del convenio se han prorrogado varias fechas de lanzamiento en Oviedo, Llanera, Mieres y Langreo. Igualmente, se ha solicitado que se aplique el protocolo en un caso del que se tuvo conocimiento en Gijón. "Lo que no podemos es actuar donde no conocemos", ha advertido.

Asimismo, Varela se ha referido al matrimonio de ancianos que durmió en el parque San Francisco tras ser desahuciados del piso de alquiler en el que vivían en Oviedo, para comentar que "llama la atención no haber sido capaces de detectar la situación en este caso concreto". "No hay nada malo ni vergonzante en solicitar ayuda", ha añadido.

La consejera ha insistido en que desde la entrada en vigor del convenio se ha mejorado la coordinación con ayuntamientos y juzgados. "Tardamos mucho tiempo en firmar el convenio, pero lo importante es que está firmado", ha remarcado, animando a colaborar entre todos para favorecer la detección de casos de vulnerabilidad.

SOSTIENE QUE NO EXISTE DEUDA CON ADAFA

Pilar Varela ha respondido también a otras preguntas de los grupos de la oposición, entre ellas a una del diputado del PP Matías Rodríguez Feito sobre cuándo tiene previsto su Consejería abonar la deuda de 40.000 euros contraída con la Asociación Democrática Asturiana de Familias de Alzheimer (Adafa).

La consejera ha indicado que no existe dicha deuda porque la financiación no se hacía desde el Principado a través de una subvención sino que se enmarcaba en un convenio de colaboración con Cajastur-Liberbank y la FACC, que se rubricó en 2013 pero que no llegó a firmarse en 2014.

Así, ha explicado que el 30 julio 2014 el Consejo de Gobierno autorizó a la administración a firmar un nuevo convenio pero no se firmó "por causa imputable a la entidad financiera" y, en consecuencia, "no hubo aportación en ese marco" a las entidades sociales.

"El convenio fue autorizado pero nunca llegó a firmarse y no hubo compromiso real y, por tanto, no existe la deuda de 40.000 euros", argumentó la consejera sobre el caso, que se encuentra judicializado desde marzo de 2017.