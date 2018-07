El Principado insiste en que la caída de la natalidad obliga a cerrar unidades en la escuela concertada

Publicado 13/07/2018 14:36:11 CET

OVIEDO, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Educación y Cultura del Principado de Asturias, Genaro Alonso, ha insistido este viernes en que la caída de la natalidad obliga a cerrar unidades en la escuela concertada. "La brutal caída de natalidad, la falta de alumnos, tiene que repercutir tanto en la pública como en la concertada. Nosotros no vamos a perder alumnos y unidades en la pública y no notar esa caída la concertada", ha indicado.

Respecto a las declaraciones realizadas este jueves por el diputado del PP David González Medina, quien acusaba al gobierno socialista de perseguir la enseñanza concertada, Alonso ha afirmado que el Principado "no es sectario" y "no persigue a nadie y menos a la escuela concertada".

"Las unidades que se han desconcertado en la enseñanza privada están motivadas por estar por debajo de la ratio media establecida para mantener unidades, que es un ratio legal", ha asegurado el Consejero.

Además, ha apuntado que el Principado ha actuado de una manera "benévola" o "muy flexible", poniendo como ejemplos el colegio San José o el de La Salle de Ujo, que tuvieron más de un año de prorroga "a pesar de no cumplir los criterios para no tener un efecto traumático".

Sin embargo, el Consejero ha afirmado que, pese a que para algunos padres el hecho de que alumnos continúen juntos o separados en los centros está vinculado a una situación "traumática", el Consejero afirma que para él "no es un trauma, es un cambio". "No ataca la calidad de la enseñanza que van a recibir y algún día se separarán, si no es en Secudaria será en Bachiller y sino en la Universidad", ha concluido.