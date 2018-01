El PSOE asturiano critica el "menosprecio" del Gobierno del PP hacia las infraestructuras del Principado

Publicado 07/01/2018 11:43:15 CET

"Queremos hechos, queremos ver y no seguir imaginando", dice René Suárez

OVIEDO, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático de la Federación Socialista Asturiana (FSA)-PSOE, René Suárez, ha criticado este domingo el "menosprecio" del Gobierno central del PP hacia las infraestructuras en Asturias. A través de unas declaraciones distribuidas por su partido, Suárez ha exigido al ministro de Fomento, Íñígo de la Serna que "cumpla sus compromisos para que las promesas no sean una nueva huida hacia adelante".

Un día antes de la anunciada visita mañana del ministro a Asturias, Suárez ha dicho que sus anteriores comparecencias en el Principado han estado acompañadas de promesas, declaraciones y un buenas intenciones. "Pero la realidad demuestra que tenemos infraestructuras que son muy demandadas por la ciudadanía pero que están lastradas por parte del Gobierno de Maiano Rajoy, por lo que Asturias ha sufrido el menosprecio del Gobierno del PP también en esta materia", ha argumentado.

Entre las promesas del Ministerio de Infraestructuras anunciadas "a bombo y platillo", René Suárez ha citado el plan de cercanías, "con un horizonte a 2025", y la solución, "esperemos que definitiva", de la superestructura para la variante de Pajares, "lastrada desde 2013 por las decisiones adoptadas por su homóloga en el cargo y a punto de rematarla con el veto a las mercancías de nuestro ilustre exministro asturiano", en referencia a Francisco Álvarez-Cascos.

También ha hablado el socialista del compromiso de redacción del proyecto de la ronda norte de Oviedo, "malograda en su día por las luchas internas y de egos en su partido, el PP"; el soterramiento de Feve en Langreo, "tras retirar su partido, el PP, los fondos mineros de la financiación de la infraestructura, que ha tenido que ser asumida íntegramente por el Gobierno del Principado"; la propuesta de solución para el metrotrén, "tras años de inacción popular", o el proyecto de tercer carril en la Y.

Respecto a los "múltiples recortes" que se dan en todas las áreas de la antigua Feve, el secretario de Planificación Territorial de la FSA-PSOE se queja de que en 2013 había 305 maquinistas, por 249 en 2016; 130 interventores en 2013, por 76 en 2016; y 244 trabajadores de talleres hace cuatro años, por 184 a principios de 2017.

Además, añade que las limitaciones temporales de velocidad se han cuadriplicado, el 40% del material rodante está en el taller sin poder ser reparado por falta de maquinaria y de personal.

"Cuando durante años los hechos demuestran un camino distinto al que se pretende pintar ahora, cuando se pretende reescribir la historia a base de vender humo", es preciso levantar la voz y decir que Asturias no se puede permitir que nadie le tome el pelo, queremos hechos, queremos ver y no seguir imaginando. Queremos que se cumplan los compromisos y, a día de hoy, por desgracia, eso no está ocurriendo", insiste Suárez.

DESCONFIANZA

Las partidas presupuestarias en infraestructuras en Asturias "reflejan", según Suárez, "el comportamiento del PP con la región, algo que hace a los socialistas "desconfiar" de las promesas del Gobierno de Rajoy.

En este sentido, ha explicado que hay una disminución del 7,6% en la inversión en infraestructuras para Asturias en los Presupuestos General del Estado de 2016 respecto a los del año anterior y algo más de un 40% de reducción en el total de la primera legislatura del Gobierno del PP. "Y los Presupuestos de 2017 se volvieron a desplomar hasta los 211 millones de inversión, un 31,6% menos que la inversión, ya de por sí lamentable, de 2016", ha indicado.

"Es lógico que con estos mimbres, desde la FSA-PSOE mostremos nuestra desconfianza con las promesas y exigimos compromisos. Que todas esas promesas no sean una nueva huida hacia adelante, dejen de lastrarnos a los asturianos y asturianas y cumplan con sus obligaciones, reiteradamente incumplidas durante estos años", concluye Suárez.