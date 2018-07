Renfe programa siete servicios especiales durante el Festival de la Sidra de Nava

Publicado 05/07/2018 13:27:25 CET

OVIEDO, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe pondrá en funcionamiento siete servicios especiales de Ancho Métrico para facilitar la asistencia al Festival de la Sidra de Nava durante este fin de semana del 7 y el 8 de julio.

Según ha informado el operador ferroviario, estos trenes realizarán trayectos entre Oviedo y Nava en ambos sentidos, y entre Gijón y Nava, y efectuarán paradas en todas las estaciones y apeaderos de su recorrido, como los trenes regulares que circulan en su horario habitual.

Así, el sábado 7 de julio salen de Oviedo dos trenes especiales, a las 21.55 horas y a las 23.00 horas, con destino a Nava. Mientras en la madrugada del domingo 8 de julio se ofertan trenes especiales de vuelta a Oviedo con salidas de Nava a las 4.00 horas, 6.00 horas y 7.54 horas. Con destino a Gijón, las salidas son a las 5.00 horas y a las 6.54 horas.

Para los trenes especiales, solo se expenderán billetes de ida y no se admitirá el Bono C T A. La capacidad de los trenes es limitada. Una vez alcanzado el aforo máximo no se admitirán más viajeros en el tren.